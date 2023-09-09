Военэксперт рассказал, призовут ли срочников в зону СВО после 1 октября Военэксперт Суконкин допустил призыв срочников в зону СВО после 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Алексей Суконкин не исключил призыв срочников в зону проведения военной операции на Украине после 1 октября. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что молодых людей могут направить проходить службу в новых регионах страны: Запорожскую и Херсонскую области или в ДНР и ЛНР.

Думаю, что это возможно — срочников могут начать отправлять в зону СВО, но это только предположение. Первоначально обещали, что срочников не отправят на Украину, а теперь у нас четыре бывших украинских региона стали российскими. И могут сделать правовой финт ушами и сказать: а эти же регионы теперь в составе РФ. Такой вариант вполне возможен, — сказал Суконкин.

Он добавил, что боевые действия в Афганистане и первую кампанию в Чечне «вытягивали» срочники. По словам эксперта, в этом есть определенные плюсы.

Я сам срочником принимал участие в боевых действиях. Могу сказать, что в том возрасте отношение к боевым действиям другое. Там и химия молодецкая, которая в голове играет, она позволяет такие дерзкие задачи, на которые человек в возрасте не решится. Но надеюсь, что этого не произойдет и срочниками заменят, например, контрактников, служащих на территории РФ, а контрактников отправят в зону СВО, — подытожил Суконкин.

Ранее в украинских Telegram-каналах нaчали распространять фейковый приказ министра обороны РФ Cергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 cентября.

До этого глава МО РФ заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации. Он указал, что уже набрано по контракту порядка 114 тысяч человек, еще 52 тысячи — добровольцы. Также Шойгу заявил о ежедневном наборе около 1330 добровольцев. Это количество военнослужащих, по его словам, является достаточным для СВО, и дополнительного набора не требуется.