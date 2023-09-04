Будет ли новая волна мобилизации в 2023 году, кого могут призвать первыми В Госдуме рассказали о вероятности объявления частичной мобилизации в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре 2023 года исполнится ровно год с момента объявления частичной мобилизации в России. Призванные в ее рамках до сих пор находятся в зоне боевых действий, что вызывает разговоры о необходимости их ротации, а значит, нового мобилизационного пополнения. В Госдуме нет однозначной позиции в вопросе о том, стоит ли проводить новую волну мобилизации в сентябре, мнения депутатов разделились. Могут ли объявить мобилизацию осенью 2023 года и кто в таком случае будет подлежать призыву в первую очередь — в материале NEWS.ru.

Что официально заявлялось о возможности новой мобилизации в 2023 году

Первая частичная мобилизация прошла в России почти год назад — в сентябре 2022-го. Спустя месяц в Минобороны сообщили, что армия имеет достаточные резервы, поэтому соответствующие мероприятия были прекращены.

Последние изменения в законодательстве, связанные с ужесточением ответственности за уклонение от призыва на срочную службу и от мобилизации, стали поводом для нового беспокойства и слухов. При этом официальные лица неоднозначно высказываются по поводу вероятной новой волны мобилизационных мер.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации. Он указал, что уже набрано по контракту порядка 114 тысяч человек, еще 52 тысячи — добровольцы. Также он заявил о ежедневном наборе около 1330 добровольцев. Это количество военнослужащих, по его словам, является достаточным для СВО, и дополнительного набора не требуется.

Кто выступает за новую мобилизацию

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru признался, что «ратует за мобилизацию», но с некоторыми оговорками.

«Прежде всего следует сказать, что, хоть я ратую за мобилизацию, без которой, по моему мнению, перелом событий на линии фронта невозможен, российские власти ни о чем подобном пока не объявляли. Более того, руководство Министерства обороны не раз заявляло, что пока справляется и теми силами, что уже привлечены. Конечно, людям, которые сейчас сдерживают врага в окопах, нужно отдыхать, и для этого, кстати, предусмотрены отпуска — по идее, каждому мобилизованному должны давать отдохнуть хотя бы раз в полгода», — пояснил Журавлев.

По его словам, порой интенсивность боев такова, что и на ротацию времени нет, тем более на то, чтобы отпустить эффективного и опытного бойца домой хотя бы на две недели.

«Я лично настаивал бы на проведении нового набора, но прежде всего обратил бы внимание на мобилизационный резерв. В нем, между прочим, в России состоит порядка двух миллионов человек, и они даже деньги за это получают — поэтому и должны призываться в первую очередь», — сказал парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мнения законодателей по поводу мобилизации разделились

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил NEWS.ru, что «в настоящий момент предпосылок к проведению мобилизации нет, идет плановый набор добровольцев на контрактную службу».

«Что касается численности группировки и резерва, здесь не надо отталкиваться от информации в СМИ, она может быть иной. В целом процесс ротации не подразумевает то, что нужно единовременно заменить всех воюющих бойцов на других. Кто-то нуждается в ротации в большей степени — это те, кто находится на переднем крае, ежедневно выполняет задачи, кто-то — в меньшей степени», — объяснил Гурулев.

Он также отметил, что российская промышленность вышла на обороты, которые позволяют производить всё необходимое свыше потребностей сегодняшней группировки. Это значит, отметил депутат, что мы в состоянии привлекать еще больше людей на службу по контракту.

В Совете Федерации также утверждают, что новой мобилизации пока ждать не стоит. Сенатор Айрат Гибатдинов рассказал NEWS.ru, что на данный момент необходимости в объявлении новой волны частичной мобилизации нет. По его данным, «армия оснащена всем необходимым, людей много, также регулярно граждане сами вступают в различные добровольческие отряды».

При этом он признал, что некоторые силы пытаются инициировать в Сети провокации и искусственную панику по поводу якобы грядущей мобилизации.

Нужна ли на самом деле ротация уже мобилизованных

Член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил, что «нельзя забрать с фронта тех, кто уже имеет боевой опыт, и заменить их теми, кто пока мало что умеет, — по меньшей мере это неразумно».

Соболев рассказал, что войска планомерно усиливаются военнослужащими по контракту: «Из них комплектуются новые части, соединения. Войска усиливаются до 1,5 млн человек».

Военный адвокат Михаил Салкин пояснил NEWS.ru, что по сложившейся ранее мировой практике военнослужащий не должен находиться в зоне боевых действий более двух-трех месяцев подряд, поскольку его боеспособность радикально падает. Однако гипотетически новая волна мобилизации сегодня окажется неэффективной, поскольку обучение и подготовка бойцов займут как минимум несколько месяцев, указал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если будет мобилизация, кого могут призвать

По словам адвоката Салкина, теоретически в рамках мобилизации может быть призван любой гражданин, находящийся в запасе.

«Никакого дополнительного объявления [мобилизации] не потребуется, поскольку первый президентский указ о начале частичной мобилизации так и не был отменен. То есть мобилизацию объявили, но юридически не прекратили. Фактически военные ведомства, если потребуется, просто получат соответствующую разнарядку. Сейчас потребности вооруженных сил пытаются закрыть при помощи контрактников», — считает адвокат.

В прошлом сентябре в Минобороны сообщали, что призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Представители военного ведомства указывали, что в рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться забронированные граждане. К ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно негодными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидом I группы; имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа. Однако эти критерии не всегда соблюдались, и в дело пришлось вмешиваться военной прокуратуре.

«На самом деле, кого призывать в первую очередь, а кого — во вторую и третью, нигде в законодательстве не регламентировано. Люди, которых призвали не в „свою“, как они считали, очередь, в судах доказать ничего не могли. Думаю, что если мобилизация и случится, то критерии сохранятся прежние», — заявил Салкин.

Он также отметил, что, согласно имеющейся статистике, чаще всего призывали людей, имеющих боевой опыт, либо мужчин в возрасте до 35 лет.

Между тем в прошлом году в период частичной мобилизации прокуроры не допустили необоснованный призыв 15 тыс. граждан, сообщил ранее первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин во время выступления в Совете Федерации.

Адвокат Михаил Салкин полагает, что накануне единого дня голосования в сентябре и президентских выборов в марте 2024 года власти вряд ли захотят объявлять мобилизацию, чтобы «не раздражать и не волновать избирателей». Однако после марта возможны самые разные варианты, полагает собеседник NEWS.ru.

Салкин считает, что более всего армия заинтересована в обладателях определенных военно-учетных специальностей: речь идет о гранатометчиках, саперах, танкистах и снайперах. Ими, считает юрист, государство заинтересуется в первую очередь.

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