Сладкова восхитила работа силовиков в борьбе с диверсантами под Брянском

Военный журналист Александр Сладков восхитился слаженной работой силовиков в борьбе с украинскими диверсантами в Брянской области. В своем Telegram-канале он написал, что сотрудников ГУР ВСУ нейтрализовали «простые парни из Росгвардии».

Матерых профессионалов ГУР ВСУ размотали в преследовании и перестрелке не большие специалисты по борьбе с подпольем и боевиками-нелегалами (в Росгвардии их очень много, крутых и опытных), а простые парни из штаба, — написал Сладков.

Он отметил, что Минобороны РФ, ФСБ, Росгвардия и пограничники выступают единым фронтом. По его словам, местные жители приграничных районов, несмотря на обстрелы не собираются уезжать, поскольку «абсолютно уверены в защите силовиков» и оказывают содействие в антидиверсионной деятельности.