Брянские власти сообщили о новой попытке вторжения украинских диверсантов Богомаз: попытку проникновения украинской ДРГ пресекли в Брянской области

Фото: t.me/avbogomaz

Попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию РФ пресекли в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что инцидент произошел в приграничном Севском районе.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы, — написал Богомаз.

Он также сообщил, что на месте боестолкновения российские силовики обнаружили оставленное диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе западного производства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Брянскую область. По данным канала, вооруженная группа из 10 человек пыталась проникнуть на территорию РФ в районе села Подывотье. Позже Александр Богомаз сообщил о том, что Вооруженные силы Украины осуществили неудачную попытку атаки на Выгоничский район Брянской области. По его словам, беспилотник противника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал в поле, никто не пострадал.