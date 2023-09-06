Котенок показал «европейскую принципиальность» без «словесной мишуры» Котенок о торговле ЕС с Россией: они нас ненавидят, но бизнес — это святое

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Калийные удобрения

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале обратил внимание на продолжающиеся торговые отношения западных стран с Россией, несмотря на введенные ими санкции. Он уверен, что европейские страны будут и дальше делать все для поражения России, но только, если это не касается бизнеса.

Военкор приводит три примера. В первой половине этого года Германия нарастила закупку российских удобрений до рекордных 151 млн долларов. Это, отмечает он, в 3,3 раза выше среднего уровня за предыдущие пять лет. В этом же году Бельгия стала вторым по объемам покупателем российского сжиженного природного газа, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась уходить в отставку после того, как стало известно, что её муж продолжает вести бизнес в России.

Так в реальности выглядит «европейская принципиальность», если отбросить всю словесную мишуру. Они нас действительно ненавидят, и они будут делать все для нашего поражения, но только когда это не касается бизнеса. Бизнес — «это святое», — отмечает Котенок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, российские нефтяные и газовые компании чувствуют себя уверенно. По его словам, бизнес развивается, в том числе в области внешней торговли, реализуется много новых крупных проектов.