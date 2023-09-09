Нужна ротация и отпуск: будет ли новая волна мобилизации в РФ осенью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ответил на вопрос, будет ли в России осенью объявлено о старте новой волны частичной мобилизации. Что рассказал депутат?

Кто заменит мобилизованных в зоне СВО, сколько человек нужно

Военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru отметил, что ротация войск в зоне проведения спецоперации необходима. По его словам, она нужна, чтобы дать бойцам «мотивацию, надежду на жизнь и возвращение домой».

«У них может утратиться вся мотивация, стойкость, желание оборонять назначенные рубежи. Люди могут устать, они не будут знать, когда их заменят, когда будет отпуск. Поэтому ротация крайне важна и нужна. Предположу, что для ротации в ВС РФ в зоне СВО нужно примерно 300–400 тысяч бойцов. То есть не исключаю, что мобилизация нужна», — обратил внимание эксперт.

Суконкин привел в пример ротацию войск во времена Великой Отечественной войны. По его словам, тогда части, находившиеся на переднем крае, менялись раз в три месяца независимо от напряженности боев на стабильном участке фронта. Если часть участвовала в наступлении и теряла боеспособность, то ее уводили в тыл с заменой на другое подразделение, добавил аналитик.

Будет ли мобилизация в России осенью, зачем нужны контрактники

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новая волна мобилизации в России осенью не планируется. По его информации, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в прошлом году, заменят контрактники.

«Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть, и больше», — добавил депутат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что за приказ Шойгу о начале новой мобилизации в России

Украинские СМИ и блогеры 5 сентября распространили фейковый приказ министра обороны России Сергея Шойгу о возобновлении мобилизации. В документе было сказано, что ведомство якобы хочет призвать в армию еще 200 тысяч человек. Однако в официальных источниках правовой информации такого приказа нет.

В тексте фейкового документа о «дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации» также было указано, что военкоматы обязаны организовать призыв 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года. При этом сам документ якобы вступает в силу 11 сентября.

«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — сказал тогда Картаполов

Сергей Шойгу 22 июня 2023 года заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации. По его словам, уже набрано по контракту порядка 114 тысяч человек, еще 52 тысячи — добровольцы. Также министр заявил о ежедневном наборе около 1330 добровольцев. Это количество военнослужащих, добавил глава МО РФ, является достаточным для СВО, и дополнительного набора не требуется.

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