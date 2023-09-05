Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о новой волне мобилизации

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Распространившийся в Сети «приказ Минобороны РФ» о проведении с 11 сентября дополнительной мобилизации является фейком, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, необходимости в мобилизации сейчас нет, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту, передает ТАСС.

Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание, — сказал Картаполов.

Ранее сообщалось, что в украинских Telegram-каналах нaчали распространять фейковый приказ министра обороны РФ Cергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 cентября.

До этого Шойгу заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации. Он указал, что уже набрано по контракту порядка 114 тысяч человек, еще 52 тысячи — добровольцы. Также министр заявил о ежедневном наборе около 1330 добровольцев. Это количество военнослужащих, по его словам, является достаточным для СВО, и дополнительного набора не требуется.

Ранее член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев заявил, что информация о возобновлении мобилизации в России 25 сентября не соответствует действительности. По его словам, на текущий момент ведется только плановый набор на контрактную службу.