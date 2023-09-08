Жительница Читы арестована за помощь Украине: при чем тут мобилизация в РФ Жительница Читы арестована за помощь Украине: ФСБ выдвинула обвинение

Фото: Забайкальский краевой суд

Следователи ФСБ обвинили 21-летнюю жительницу Читы в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Девушка отправляла Государственной пограничной службы Украины стратегические данные. Что об этом известно?

Какие данные жительница Читы передавала Украине

По информации Забайкальского краевого суда, жительница Читы познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который оказался сотрудником Государственной пограничной службы Украины. По просьбе украинца девушка фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего скидывала собеседнику фотографии, а также сделанные параллельно видеозаписи. Специалисты штаба Восточного военного округа пришли к выводу о том, что эти сведения могли быть использованы против ВС РФ и безопасности страны.

Помимо этого, читинка обвиняется в съемке военных, отправлявшихся в зону СВО в местном аэропорту. Также фигурантка передавала украинскому пограничнику видеозаписи с российскими мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

В пресс-службе Забайкальского краевого суда обратили внимание, что обвиняемая «открыто выражала свою позицию относительно проведения СВО, являясь ее ярым противником». Девушку задержали 10 июля текущего года, на следующий день ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время мера продлена до 2 ноября. Сообщается, что задержанная признала свою вину в полном объеме.

Какую информацию собирал задержанный ФСБ житель Севастополя

Сотрудники ФСБ сегодня также задержали жителя Севастополя. В ведомстве отметили, что мужчина по заданию украинской разведки планировал осуществить теракт на территории полуострова Крым. В его цели входила диверсия на железной дороге. Также фигурант собирал информацию о российских военных объектах.

«На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», — сообщили в ФСБ.

На допросе мужчина признался, что он занимался сбором данных о передвижениях, в том числе подлодок-носителей «Калибров», и фиксированием информации о взлетах боевых самолетов с аэродрома «Бельбек». В оборудованном тайнике фигурант хранил предназначенное для диверсии самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Как житель Хабаровска помогал ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вчера, 7 сентября, возбудила уголовное дело в отношении жителя Хабаровска после перевода денег украинской армии. Сообщалось, что мужчину подозревают в государственной измене, он задержан.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в краевом управлении ФСБ.

По данным спецслужб, мужчина также намеревался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России и подрывных акциях против на территории региона. Статья, по которой обвиняется задержанный, предусматривает лишение свободы до 20 лет.

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