ФСБ накрыла контрабандистов за сбыт запчастей для боевых самолетов в Европу

Сотрудники Федеральной службы безопасности России разоблачили группу контрабандистов, которая занималась поставками в Европу запчастей для боевых самолетов. По информации ведомства, которую приводит РИА Новости, среди задержанных были уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии.

Как уточняется, контрабандисты приобретали в России узлы и агрегаты для боевой авиации, после чего нелегально экспортировали их, в частности, для снабжения украинской армии. В ходе операции по поимке злоумышленников силовики изъяли более 100 изделий, $117 тысяч и €59 тысяч. Фигуранты находятся под арестом.