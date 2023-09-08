Жительница Читы передавала Украине данные о российской военной технике ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за съемку военной техники для Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи ФСБ предъявили 21-летней жительнице Читы обвинения в государственной измене, сообщает ТАСС. Девушка снимала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, и отправляла фото- и видеозаписи представителю Государственной пограничной службы Украины. Обвиняемая находится под стражей, апелляция признала продление ареста законным.

Забайкальский краевой суд оставил под стражей жительницу Читы, которая обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ). 21-летняя девушка познакомилась по переписке с мужчиной, оказавшимся представителем Государственной пограничной службы Украины, и по его просьбе фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии, а также сделанные параллельно видеозаписи, — рассказала представитель суда.

По ее словам, специалисты штаба Восточного военного округа пришли к выводу о том, что эти сведения могли быть использованы против вооруженных сил и безопасности РФ.

Также читинка обвиняется в съемке военных, отправлявшихся в зону СВО в местном аэропорту. Кроме того, утверждается, что она отправляла украинскому пограничнику видеозаписи с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

В пресс-службе Забайкальского краевого суда утверждают, что обвиняемая «открыто выражала свою позицию относительно проведения СВО, являясь ее ярым противником». Девушку задержали 10 июля текущего года, на следующий день ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время мера продлена до 2 ноября. Сообщается, что задержанная признала свою вину в полном объеме.

Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении жителя Хабаровска после перевода денег Вооруженным силам Украины. Как отмечается, мужчину подозревают в государственной измене, он задержан. По данным спецслужб, мужчина также намеревался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России и подрывных акциях против на территории региона. Статья, по которой обвиняется задержанный, предусматривает лишение свободы до 20 лет.