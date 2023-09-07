На жителя Хабаровска завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело в отношении жителя Хабаровска после перевода денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление ФСБ. Как отмечается, мужчину подозревают в государственной измене, он задержан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, мужчина также намеревался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России и подрывных акциях против на территории региона.

Статья, по которой обвиняется задержанный, предусматривает лишение свободы до 20 лет.

Ранее за передачу Украине данных об одном из военных объектов на территории Краснодарского края задержали 23-летнего жителя Ростовской области. В его переписке с представителем военных формирований Украины нашли сообщения, в которых он поддерживал антироссийскую деятельность.

Отмечается, что оправленные украинской стороне данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов.