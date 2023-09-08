Аксенов подтвердил сообщение о предотвращении диверсии на ж/д в Крыму Аксенов: в Крыму предотвращен готовившийся СБУ теракт на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, подготовленный по заданию украинских спецслужб, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводят допрос.

В Крыму предотвращен теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый задержан, — написал Аксенов.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя 1978 года рождения, готовившего диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Крыма для нарушения воинских перевозок. В тайнике, о котором крымчанин упомянул на допросе, сотрудники спецслужбы изъяли самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело, диверсанта отправили под стражу.

Между тем в Чите местную жительницу обвинили в госизмене. По данным ФСБ, 21-летняя девушка по указанию военной разведки Украины снимала эшелоны военной техники на железной дороге. Кроме того, обвиняемая снимала военных, отправляющихся в зону СВО из местного аэропорта. В частности, она запечатлела мобилизованных, следовавших в составе автоколонны. В суде заявили, что женщина открыто выражала свою позицию относительно спецоперации, будучи ее противником.