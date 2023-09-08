Задержан россиянин, готовивший по заданию разведки Украины теракт в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по заданию украинской разведки готовил теракт на территории полуострова Крым — он планировал осуществить диверсию на железной дороге, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, правоохранители выяснили, что мужчина собирал информацию о российских военных объектах.

На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок, — сообщили в ФСБ.

На допросе задержанный рассказал, что в его обязанность входил сбор данных о передвижениях, в том числе подлодок-носителей «Калибров» и фиксирование информации о взлетах боевых самолетов с аэродрома «Бельбек». Он также хранил в оборудованном тайнике предназначенное для диверсии самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее следователи ФСБ предъявили 21-летней жительнице Читы обвинения в государственной измене. Девушка снимала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, и отправляла фото- и видеозаписи представителю Государственной пограничной службы Украины. Обвиняемая находится под стражей.