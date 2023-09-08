Появились кадры с диверсантом из Севастополя

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина России, жителя Севастополя

ФСБ России обнародовала кадры допроса диверсанта из Севастополя, видео опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ. Задержанный признался, что должен был собирать данные, в частности, о передвижениях подлодок — носителей крылатых ракет «Калибр» и взлетах военной авиации с аэродрома Бельбек.

На меня вышел пользователь с ником Макс Полянов, он представился, что он сотрудник ГУР [Минобороны Украины]. 29 июля этого года он написал мне, что по определенным координатам будет заложен схрон с СВУ и нужно будет его изъять и перепрятать на свое усмотрение, потому как нужно будет совершить подрыв железной дороги, — рассказал задержанный.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя 1978 года рождения, готовившего диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Крыма для нарушения воинских перевозок. В тайнике, о котором крымчанин упомянул на допросе, сотрудники спецслужбы изъяли самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело, диверсанта отправили под стражу.

Между тем в Чите местную жительницу обвинили в госизмене. По данным ФСБ, 21-летняя девушка по указанию военной разведки Украины снимала эшелоны военной техники на железной дороге. Кроме того, обвиняемая снимала военных, отправляющихся в зону СВО из местного аэропорта. В частности, она запечатлела мобилизованных, следовавших в составе автоколонны. В суде заявили, что женщина открыто выражала свою позицию относительно спецоперации, будучи ее противником.