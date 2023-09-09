Военэксперт объяснил необходимость ротации войск в зоне СВО Военэксперт Суконкин назвал ротацию войск в зоне СВО важной для мотивации бойцов

Фото: МО РФ

Ротация войск в зоне СВО важна для мотивации бойцов, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, ротация нужна, чтобы дать солдатам надежду на жизнь и возвращение домой.

У них может утратиться вся мотивация, стойкость, желание оборонять назначенные рубежи. Люди могут устать, они не будут знать, когда их заменят, когда будет отпуск. Поэтому ротация крайне важна и нужна. Предположу, что для ротации в ВС РФ в зоне СВО нужно примерно 300–400 тысяч бойцов. То есть не исключаю, что мобилизация нужна, — заявил Суконкин.

Эксперт объяснил необходимость ротации войск на примере Великой Отечественной войны, когда части, находившиеся на переднем крае, менялись раз в три месяца независимо от напряженности боев на стабильном участке фронта. По его словам, если часть участвовала в наступлении и теряла боеспособность, то ее уводили в тыл с заменой на другое подразделение.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ротация мобилизованных в зоне СВО пройдет за счет контрактников. По его мнению, в связи с активным набором бойцов на контрактную службу сейчас в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации.