Мобилизованный из Невьянска год не получал выплаты из-за тезки-сослуживца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник СВО из Невьянска Свердловской области, мобилизованный в сентябре 2022 года, год не получал выплаты из-за своего имени, рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов. По словам парламентария, после обращения в военную прокуратуру ЦВО выяснилось, что в одной части с невьянцем служит полный тезка, с которым у него совпадают фамилия, имя и отчество.

Это тем удивительнее, что фамилия далеко не самая распространенная. Должностные лица воинской части, видимо, <...> подумали, что такого быть не может, <...> и занесли в «Алушту» данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало, — написал Иванов.

Депутат рассказал, что в итоге данные мобилизованного из Невьянска все-таки внесли в базу и начислили денежное довольствие. Народный избранник добавил, что в ближайшее время участнику СВО должны перевести все его заработанные средства.

В августе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об уравнивании размеров денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Политик подчеркнул, что перед властями по-прежнему стоит задача сделать службу по контракту максимально престижной, для этого в последние месяцы был принят ряд мер.

В сентябре Медведев также привел данные Минобороны, согласно которым с 1 января 2023 года на контрактную службу в армию поступило порядка 280 тысяч человек. По словам зампреда СБ РФ, ряды вооруженных сил пополнились как пребывавшими в запасе, так и добровольцами.

Член комитета ГД по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщал, что всего до конца года в армию планируют набрать около 420 тысяч военнослужащих. По словам депутата, план выполняется, поэтому необходимости в проведении новой волны мобилизации сейчас нет.