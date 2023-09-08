Поддубный предположил, почему Столтенберг не стал комментировать потери ВСУ Поддубный предположил, что Столтенберг негласно обвинил Киев в растущих потерях

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, проигнорировав вопрос депутата Европарламента о потерях ВСУ, негласно осудил невнимание Генштаба Украины к рекомендациям Пентагона. В своем Telegram-канале журналист напомнил, что в Вашингтоне неоднократно указывали Киеву на необходимость сменить стратегию, однако эти рекомендации были проигнорированы и действия ВСУ на линии соприкосновения носили самостоятельный характер.

Чиновники Пентагона не раз делали акцент на том, что ВСУ стоило бы поменять стратегию ведения боевых действий, но как сообщалось, украинский Генштаб отверг данные предложения и решил действовать самостоятельно, не прибегая к советам западных военных экспертов, — написал Поддубный.

Журналист также обратил внимание на то, что Столтенберг отметил правильно выстроенную российскую оборону, которую украинские войска пытались прорвать.

Ранее на заседании Европарламента депутат от Ирландии Клэр Дейли обратилась к Столтенбергу и заявила, что считает неправдой слова генсека НАТО о постепенном завоевании Украиной новых территорий. По ее словам, погибли около полумиллиона человек, а Киев во время мобилизации рассылал повестки даже людям с ограниченными возможностями.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что к концу года ВСУ могут потерять более 500 тысяч человек. По его информации, власти страны целенаправленно не записывают в потери солдат, которые не вернутся на поле боя, чтобы не выплачивать пособия их семьям.