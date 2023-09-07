Экс-премьер Украины спрогнозировал потери ВСУ к концу года Экс-премьер Украины Азаров предрек потери ВСУ к концу года в 500 тысяч человек

Фото: МО Украины

К концу года ВСУ могут потерять более 500 тысяч человек, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала «Мрия». По его информации, власти страны целенаправленно не записывают в потери солдат, которые не вернутся на поле боя, чтобы не выплачивать пособия семьям.

Очевидный прогноз, что к концу года цифра в 500 тысяч будет превзойдена. А что такое 500 тысяч для Украины? Это население крупного областного центра, — сказал он.

Американский журналист Джон Пол Рэтбон отмечал, что малоквалифицированные кадры ВСУ также послужили одной из причин провального контрнаступления и больших потерь Украины. По его словам, большая часть военнослужащих не умела обращаться с западной техникой.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.

До этого офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины закончится до конца сентября. По его словам, этот сценарий возможен из-за высоких потерь украинской армии и начала сезона дождей. Дэвис также указал, что крупномасштабное наступление ВСУ принесло незначительные успехи в некоторых регионах, однако со стратегической точки зрения линия соприкосновения почти не изменилась с начала 2023 года.