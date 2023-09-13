Льготная ипотека 2023 года: как оформить, какие условия Рассказываем про изменившиеся условия льготной ипотеки в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменилась льготная ипотека в 2023 году

К покупке жилья стоит подойти ответственно. Чтобы существенно сэкономить, стоит внимательно изучить условия ипотеки с поддержкой государства. Она позволит заключить договор по более низкой, нежели на рынке, ставке. О том, кому положены льготы и какие программы максимально выгодные в 2023 году, читайте в этой статье.

Как изменилась льготная ипотека: условия, ставки и взносы в 2023 году

После 9 сентября 2023 года в РФ изменены условия ипотеки с господдержкой. Нововведения актуальны до 1 июля 2024 года. В течение этого срока совершеннолетние граждане Российской Федерации могут взять ипотеку по ставке до 8% вместо рыночных 11%. С осени 2023 года оформить ипотечный кредит можно на следующих условиях:

ставка — до 8% годовых;

первый взнос — минимум 20% от стоимости объекта (вместо 15%);

кредитный срок — до 30 лет;

максимальная сумма кредита — от 6 до 12 миллионов рублей.

Важно отметить, что для граждан, оформивших ипотеку до 9 сентября 2023 года, кредитный остаток по-прежнему составляет 85%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актуальные условия льготной ипотеки в 2023 году

Для недвижимости в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО кредитный потолок достигает 12 миллионов рублей. В других регионах РФ планка снижена до 6 миллионов. При необходимости льготная ипотека может быть совмещена с рыночной.

Оформление субсидированной ипотеки возможно только один раз. Однако кредиты, взятые до 31 декабря 2022 года, при этом не учитываются. Договор оформляется в любом из 78 банков-партнеров, включая Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк и другие.

Он позволяет купить:

квартиру в новостройке или строящемся доме;

частный дом у застройщика;

участок для индивидуального жилищного строительства.

С 9 сентября 2023 года величина субсидий банкам-партнерам снизилась на 0,5 процентного пункта.

На недвижимость, уже зарегистрированную в Росреестре, данные условия не распространяются. Россияне не могут купить объект, имеющий собственника, по льготной ставке.

Кому доступна льготная ипотека для семей в 2023 году

Изменения также коснулись семейной ипотеки. Текущая ставка равняется 6%, первый взнос — от 15%. А в число льготников впервые вошли семьи с 2 несовершеннолетними детьми. Теперь данный вид ипотеки актуален для семейств:

с ребенком, родившимся в срок от 1 января 2018 года до 31 декабря 2023;

с усыновленным ребенком, родившимся в срок от 1 января 2018 года до 31 декабря 2023;

воспитывающих ребенка с инвaлидностью, родившегося до 2023 года;

воспитывающих 2 и более детей до 18 лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Условия семейной ипотеки в 2023 году

Для приобретения доступны квартира от застройщика, дом с участком, продаваемый юрлицом, или сам участок земли под ИЖС.

Особые условия предоставляются семьям с ребенком с инвaлидностью. При условии, что инвалидность была подтверждена после 2022 года, 6-процентная ставка сохраняет актуальность до 2027 года.

Как сэкономить на льготной ипотеке с детьми в 2023 году

На этом нововведения для семей не заканчиваются. У молодых пар появилась возможность оформить рефинансирование кредита. Супруги с первенцем, рожденным в срок от начала 2018 года до конца 2023 года, могут написать заявление на пересмотр кредитных условий. Так, прежние 12% годовых можно снизить до актуальных 6.

Еще один способ сэкономить средства — воспользоваться маткапиталом. Он может быть использован как первый взнос. Этот вариант подойдет гражданам:

родившим или усыновившим первенца после 1 января 2020 года;

родившим или усыновившим 2 и более детей после 1 января 2007 года.

Программа льготной ипотеки также выгодна для семей с 3 и более детьми. Им предоставляется субсидия на сумму 450 тысяч рублей. Она гасит часть кредита, открытого на актуальных условиях. Отметим, что ребенок должен быть рожден в срок от начала 2019 года по конец 2023 года.

Наконец сэкономить удастся, если в семье есть медицинские работники, ветераны и другие бюджетники. Им доступно оформление социальной ипотеки или получение поддержки размером 1 миллион рублей. Все это входит в рамки льготной ипотеки с детьми.

Кому положена льготная ипотека на дом

По статистике Сбербанка, среди граждан РФ все большей популярностью пользуется покупка частных домов и участков. В частности, россиян интересует льготная ипотека на индивидуальное жилищное строительство. Выгодные условия предлагаются в рамках сразу нескольких программ. Две из них подробно рассмотрены выше. Рассмотрим оставшиеся четыре:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кому положена льготная ипотека на дом

дальневосточная ставка. Гражданам не старше 35 лет предлагается купить жилье, включая собственность, зарегистрированную в Росреестре, на Дальнем Востоке. Ставка составит 2%, размер кредита составляет 6 миллионов рублей. В будущем эта планка может подняться до 9 миллионов при приобретении жилья площадью более 60 квадратных метров;

льготная сельская ипотека. Гражданам РФ доступно приобретение объекта недвижимости в местности населением до 30 тысяч человек по особо выгодным условиям. Ставка составляет 3%, первоначальный взнос — 10%, а срок выплаты не ограничен. При этом кредитный потолок варьируется от 3 до 5 миллионов рублей в зависимости от региона. С августа 2023 года выдача сельской ипотеки временно приостановлена. По предварительным данным, выдача возобновится в начале 2024 года;

программа для работников аккредитованных IT-компаний. Предложение актуально для специалистов от 18 до 50 лет. Их зарплата должна составлять от 70 до 150 тысяч рублей до вычета налогов (в зависимости от выбранного места жительства). При этом на граждан до 36 лет требования к минимальной планке зарплаты не распространяются. Ставка равняется 5%. Максимальная сумма кредита — от 9 до 18 миллионов;

льготная ипотека в новых регионах РФ. Приобрести жилье в новостройке можно по ставке 2%.

Как рассчитать условия ипотечного кредитования

Для расчета условий ипотечного кредитования существуют специальные онлайн-калькуляторы. Они позволяют узнать не только сумму ежемесячного платежа, но и приблизительный необходимый доход. Для этого на подобных площадках имеются подробные фильтры: взнос, процент, особенности программы и так далее. Они также учитывают скидочные услуги, например, проведение сделки онлайн.

Самые выгодные ипотечные программы в 2023 году

По сведениям портала «Выберу», в 2023 году в топ-10 банков с наиболее выгодными программами льготных ипотек на жилье по Москве вошли:

банк «ВТБ»;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

Газпромбанк;

ПАО Банк «ФК Открытие»;

РНКБ;

Альфа-Банк;

банк «Евроальянс»;

Абсолют Банк;

Росбанк.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самые выгодные ипотечные программы в 2023 году

Подробная информация о предложениях партнерских банков имеется непосредственно на официальных сайтах организаций.

Оформление ипотеки — серьезный шаг, требующий взвешенного решения. Но благодаря государственной поддержке он может стать проще. Из этой статьи вы узнали о положенных гражданам РФ льготах и лучших банках-партнерах. С этими знаниями приступать к покупке жилья намного легче.

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