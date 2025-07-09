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09 июля 2025 в 11:46

Эксперт объяснил, почему возвращения массовой ипотеки не будет

Эксперт Зайцев: из-за массовой льготной ипотеки доступность жилья снизилась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращения массовой льготной ипотеки ждать не стоит, заявил NEWS.ru директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он пояснил, что, несмотря на все свои плюсы, она привела к росту цен на жилье и, как следствие, снижению его доступности для населения. При этом с помощью программы квартиры покупали те, кто мог это сделать и без поддержки государства, отметил эксперт.

В текущих условиях возвращения массовой льготной ипотеки ждать не стоит по ряду причин. Во-первых, такая господдержка привела к тому, что немногие нуждающиеся смогли купить жилье, а кто и так мог позволить себе его приобрести, обзавелись второй, третьей, пятой квартирой. Во-вторых, очень сильно выросли цены, и доступность жилья действительно снизилась, — сказал Зайцев.

Эксперт пояснил, что власти запускали массовую ипотеку с целью поддержки строительной отрасли и для застройщиков эффект был положительный. Для населения он не был столь однозначным, считает Зайцев.

Поэтому теперь государство решает проблему путем запуска адресных программ и такой подход более правильный, добавил он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой о привязке выдачи льготной семейной ипотеки к месту официальной регистрации заемщиков. В текущем, 2024 году более 50% одобренных кредитов по этой программе было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом свыше 40% получателей таких кредитов фактически проживают в других регионах страны.

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Наталья Петрова
Н. Петрова
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