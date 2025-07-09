Эксперт объяснил, почему возвращения массовой ипотеки не будет

Возвращения массовой льготной ипотеки ждать не стоит, заявил NEWS.ru директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он пояснил, что, несмотря на все свои плюсы, она привела к росту цен на жилье и, как следствие, снижению его доступности для населения. При этом с помощью программы квартиры покупали те, кто мог это сделать и без поддержки государства, отметил эксперт.

В текущих условиях возвращения массовой льготной ипотеки ждать не стоит по ряду причин. Во-первых, такая господдержка привела к тому, что немногие нуждающиеся смогли купить жилье, а кто и так мог позволить себе его приобрести, обзавелись второй, третьей, пятой квартирой. Во-вторых, очень сильно выросли цены, и доступность жилья действительно снизилась, — сказал Зайцев.

Эксперт пояснил, что власти запускали массовую ипотеку с целью поддержки строительной отрасли и для застройщиков эффект был положительный. Для населения он не был столь однозначным, считает Зайцев.

Поэтому теперь государство решает проблему путем запуска адресных программ и такой подход более правильный, добавил он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой о привязке выдачи льготной семейной ипотеки к месту официальной регистрации заемщиков. В текущем, 2024 году более 50% одобренных кредитов по этой программе было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом свыше 40% получателей таких кредитов фактически проживают в других регионах страны.