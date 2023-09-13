Одна из «дочек» Qiwi приостановила переводы на российские карты и кошельки В Узбекистане ограничили международные денежные переводы платежной системы Qiwi

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Электронная платежная система Qiwi Uzbekistan российского провайдера платежных услуг Qiwi внесена в список сервисов, для которых в Узбекистане ввели ограничения на международные денежные переводы, сообщили в пресс-службе Qiwi Uzbekistan. Отныне невозможно осуществлять международные переводы на банковские карты, а также переводы на кошельки Qiwi в России и Казахстане. Кроме того, нельзя оплачивать услуги и финансовые сервисы из-за рубежа.

Стоит отметить, что внутри Узбекистана пользователи Qiwi Uzbekistan все еще имеют возможность оплачивать услуги местных провайдеров с использованием своих кошельков, а также осуществлять внутренние переводы.

Qiwi Uzbekistan была зарегистрирована и включена в реестр электронных денег Центробанком Узбекистана в ноябре 2021 года. Согласно данным реестра, местным эмитентом электронных денег выступает Uzum Bank, а оператором системы является компания Pay Sys.

Ранее клиенты банка «Тинькофф» пожаловались на сбои в работе приложения. Они не могли перевести деньги между счетами — приложение выдавало ошибку. При этом отчеты с ошибками в работе сервиса получили около трех тысяч пользователей «Тинькофф», из них 609 — в Москве. До этого похожий случай происходил в марте. Тогда пользователи «Тинькофф» также утверждали, что при попытке совершить перевод средств в свой или другой банк появлялось сообщение об ошибке.