Инвалида из Волгограда пригласили в военкомат для вручения мобпредписания V1.RU: инвалида из Волгограда пригласили в военкомат для выдачи мобпредписания

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Житель Волгограда, получивший инвалидность во время срочной службы в армии, рассказал V1.RU, что ему пришла повестка в военкомат. Как утверждает мужчина, его зовут для вручения мобилизационного предписания. По его словам, он живет с инвалидностью более пяти лет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Я пять лет уже как инвалид, три года назад перешел на военную пенсию. И писал в военкомат по поводу снятия с учета. <...> Мне почтальон приносила деньги — компенсацию оплаты ЖКУ — а вместе с ними повестку. Причем я не расписывался за нее. Мама получила, и все. Я позвонил в военкомат, мне сказали, мол, позвоните в понедельник, сейчас никого нет, — рассказал мужчина.

В самой повестке указано, что мужчина должен явиться в волгоградский военкомат 13 сентября для получения мобилизационного предписания и для уточнения данных. Он отметил, что за две недели до вручения повестки ему звонили по телефону и предлагали подписать контракт с российской армией.

Мужчина признался, что заработал инвалидность при прохождении срочной службы в Буденновске в 2016 году. Он уточнил, что у него произошел нервный срыв из-за детской травмы головы. Впоследствии у жителя Волгограда диагностировали расстройство адаптации, из-за чего и дали инвалидность по психиатрии.

Ранее член ЦК КПРФ депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов рассказал, что наблюдателям на выборах в Геленджике раздают повестки в военкомат. Сафронов опубликовал фото двух таких повесток, врученных на избирательных участках. В военкомате Геленджика опровергли раздачу повесток наблюдателям. В комиссариате сообщили, что подобного распоряжения «не было и быть не может».