Правда ли, что жен участников СВО не могут уволить с работы: какие условия В Госдуму внесли проект о запрете увольнения вдов участников СВО

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Жен погибших участников специальной военной операции предложили запретить увольнять в течение года после кончины супруга. С такой инициативой 14 сентября выступили член комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов и член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Что об этом нужно знать?

Что за закон о запрете увольнения жен участников СВО

В пояснительной записке говорится, что проект федерального закона «О внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации» направлен на повышение уровня социальной защиты лиц, участвующих в СВО, и членов их семей.

«Настоящим проектом федерального закона расширяется перечень мер социальной поддержки жен погибших (умерших) ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак. В случае принятия федерального закона трудовые права жен ветеранов боевых действий в течение 1 года с момента гибели ветерана боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, и ряда других категорий», — говорится в документе.

По словам Антропенко, семьи солдат, которые принимают участие в СВО, должны быть защищены в любой ситуации, особенно «когда произошло непоправимое».

«Поэтому нашим законопроектом предлагается защитить вдов погибших участников СВО от увольнения с работы в течение года, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность нормализовать жизнь в такой непростой ситуации», — рассказал он в интервью ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что жены участников СВО должны быть поддержаны государством в любом случае.

Также отмечается, что принятие данного законопроекта не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также не повлечет каких-либо изменений финансовых обязательств государства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие выплаты положены участникам СВО и их родственникам

Все мобилизованные приравниваются к кадровым военнослужащим, заключившим контракт, и получают соответствующее продовольственное, вещевое и денежное обеспечение — от 195 000 рублей в месяц.

Также мобилизованные получают бессрочные льготы: право на бесплатный проезд в общественном транспорте, путевки в санаторий и обеспечение лекарствами, государственное страхование жизни и здоровья.

Семьи военнослужащих, которые принимают участие в СВО, оформляют пособия на детей в упрощенном порядке без учета доходов мобилизованного.

В случае ранения, травмы или контузии полагается выплата в размере 3 млн рублей. Если человек погиб, между членами семьи в равных долях распределяют 5 млн рублей.

Супругам и родителям погибшего или пропавшего без вести военнослужащего назначают пенсию по потере кормильца и ежемесячную денежную компенсацию. Им также возмещают 60% ежемесячных расходов на оплату коммунальных платежей. Социальный фонд РФ выплачивает пособие на ребенка в размере 2800 рублей.

После демобилизации участники спецоперации получают статус ветеранов боевых действий и имеют право на все льготы и меры социальной поддержки.

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