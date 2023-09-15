Стало известно, что будет с платежами по ипотеке после повышения ставки Финансист Разуваев: повышение ключевой ставки негативно отразится на бизнесе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Повышение Центробанком ключевой ставки с 12% до 13% приведет к росту ставок по вкладам, кредитам и ипотечным платежам, что негативно скажется на деловой активности, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, также увеличится до 130 тысяч рублей необлагаемый налогом минимум процентов по банковским вкладам. При этом специалист подчеркнул, что рецессия российской экономике вряд ли грозит.

Повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по вкладам и кредитам. Плюс увеличится до 130 тысяч рублей необлагаемый налогом минимум процентов по банковским вкладам. Рост ставок по кредитам, естественно, негативно скажется на деловой активности. Однако рецессия российской экономике вряд ли грозит, — сказал Разуваев.

Он отметил, что решение ЦБ об увеличении ключевой ставки соответствует ожиданиям рынка. Эксперт предположил, что регулятор может объявить о новых мерах по укреплению национальной валюты.

Финансист убежден, что ближе к президентским выборам в 2024 году можно ожидать укрепления рубля.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Решение принято советом директоров ЦБ на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска товаров в стране. Меры ЦБ направлены на ограничение отклонения показателей инфляции от целевого уровня в 4%. Предполагается, что его удастся достичь в 2024 году.