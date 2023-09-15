Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых

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Центробанк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых, сообщили в регуляторе. В ЦБ подчеркнули, что решение принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска.

Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13,00% годовых, — говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что в условиях высокого инфляционного давления возникает необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитных условий. Принятые меры будут направлены на ограничение отклонения показателей инфляции, а также ее возращения к 4%. Предполагается, что этого удастся достичь в 2024 году. Банк России будет принимать дальнейшие решения по снижению или повышению ключевой ставки в зависимости от фактической и ожидаемой динамики инфляции, подытожили в пресс-службе регулятора.

Экономист Дмитрий Потапенко ранее заявил, что реальный рост цен в российских магазинах расходится со статистикой, публикуемой Министерством финансов РФ и Центробанком. По его словам, в реальности она составляет от 25% до 35%. Он подчеркнул, что повышение ключевой ставки может негативно отразится на бизнесе, так как кредиты станут еще более недоступными.