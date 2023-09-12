Экономист назвал цифры реальной инфляции в России Экономист Потапенко оценил реальную инфляцию в России в 25–35%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальный рост цен в российских магазинах расходится со статистикой Минфина и Центробанка, заявил в беседе с «Радио 1» экономист Дмитрий Потапенко. По его словам, инфляция в реальности достигает 25–35%.

Боюсь, что наши граждане живут не в статистике Минфина и ЦБ, а в реальных магазинах. А вот там реальная инфляция на уровне 25–35%, — заявил эксперт.

Он высказал мнение, что на предстоящем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября регулятор снова поднимет ключевую ставку, что негативно отразится как на простых россиянах, так и на бизнесе. Кредиты станут еще более недоступными, а это выльется в повышение ставок по кредитам, из-за чего граждане не смогут их брать.

Для простых граждан это подорожание ипотеки, кредитов и невозможность их получить. Мы недавно говорили про легкий ипотечный бум, так вот эта мера собьет этот бум или сведет его практически на нет, — отметил Потапенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил об определенном риске перегрева на рынке ипотечного кредитования. Однако, по словам главы государства, Центробанк купирует эти процессы, сдерживая кредитование экономики путем регулирования ключевой ставки.