Названы приложения для телефонов, способные обчистить банковские счета В России стали чаще появляться созданные мошенниками фейковые приложения банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подделка банковских приложений становится все более популярным методом хищения средств в России, сообщают «Известия». Так, экспертами уже были выявлены вредоносные приложения «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка». Оба призваны предоставить мошенникам удаленный доступ к устройству для дальнейшего хищения персональных данных и денег со счетов.

Как рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, мошенническую схему выявили недавно. Как оказалось, злоумышленники стали звонить клиентам банка от имени сотрудника и призывали их устанавливать опасное программное обеспечение.

Буквально на днях мы зафиксировали новую мошенническую схему: злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника «Сбера» и убеждает его установить приложения «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», — сообщил Кузнецов.

По словам эксперта в области кибербезопасности Екатерины Старостиной, интерес мошенников к разработке поддельных приложений банков объясняется ростом популярности онлайн-банкинга. Если злоумышленники получат доступ к смартфону жертвы, то доберутся до информации о банковских счетах, картах и других финансовых средствах в оригинальном программном обеспечении банков.

Подделка приложений, как полагает разработчик ПО Андрей Белоус, также объясняется исчезновением многих банковских приложений из AppStore и Google Play. Из-за этого пользователи вынуждены искать их на сторонних ресурсах.

Ранее юрист Илья Русяев также обратил внимание на то, что мошенники часто «клонируют» портал «Госуслуги». Злоумышленники рассылают письма с требованием верификации учетной записи электронной почты: жертве предлагают отправить личные данные — имя, фамилию, логин и пароль — ответным сообщением, а при отказе угрожают деактивировать аккаунт в течение 48 часов.