Депутат Бессараб рассказала, как изменятся зарплаты после повышения МРОТ Депутат Бессараб заявила о повышении зарплат бюджетников после увеличения МРОТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) приведет к пересмотру зарплат бюджетников, рассказала агентству URA.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По словам депутата, изменение МРОТ также приведет к повышению пенсий военных пенсионеров. Оно затронет примерно 3 млн россиян. Пенсии остальных категорий граждан были проиндексированы 1 января.

Я думаю, что, особенно в госбюджетном секторе, все заработные платы будут пересмотрены, — рассказала Бессараб.

Парламентарий также уточнила, что разница между размерами заработной платы бюджетников до и после повышения МРОТ будет небольшой. Размер пенсии военных пенсионеров же увеличится на 10,5% и составит примерно 42 тысячи рублей. Отмечается, что на эту сумму также повлияло повышение денежного довольствия российских военнослужащих.

Минимальный размер оплаты труда в России будет повышен с 1 января 2024 года, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Рост данного показателя составит 18,5%. По словам главы государства, МРОТ значительно опередит темпы инфляции в стране. Путин также заявил, что государственный бюджет России будет сведен с профицитом в 2% ВВП по итогам за июль-сентябрь.