В Госдуме предложили платить россиянам 13-ю пенсию Чернышов внес на рассмотрение Госдуму законопроект о 13-й пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о выплате россиянам 13-й пенсии перед днем рождения, сообщает РИА Новости. По информации агентства, автором инициативы выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

Один из главных праздников в жизни каждого человека – его День рождения – для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан, — сказано в пояснительной записке к документу.

По задумке, дополнительная выплата будет устанавливаться в том, же размере, что и основные. Как предполагается, получать 13-ю пенсию смогут все категории пенсионеров, получатели страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также военных пенсий.

Ранее стало известно, что за шесть месяцев 2023 года количество пенсионеров в России сократилось на 404,2 тысячи человек. Это связано с переходным периодом реформы. Механизм предполагает, что в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию выходят только те, кому она положена досрочно. Уже в этом году пенсию будут назначать женщинам 1966 года и мужчинам 1961 года рождения.

В основном сокращение коснулось категории неработающих пенсионеров. Их количество за полгода снизилось с 33,86 млн до 33,54 млн. Работающих пенсионеров в январе было 7,9 млн, а в июле — 7,8 млн.