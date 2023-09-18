В России могут упростить погашение просроченных кредитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство юстиции России, Минэкономразвития РФ и эксперты ряда других ведомств подготовили законопроект, направленный на улучшение условий погашения просроченных кредитов, сообщает издание «Известия» со ссылкой на документ. Согласно его тексту, россиянам могут разрешить оплачивать задолженность по займу, основной долг и проценты раньше неустоек банку. В настоящее время сначала гасятся неустойки, из-за чего штрафы продолжают набегать на тело долга.

По данным издания, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила новый законопроект. Предполагается, что новый порядок погашения просроченных кредитов позволит повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре. По предложению ЦБ в документе также указывается, что банкам могут запретить существенно менять ставку по ипотеке при отказе заемщика от покупки страховки.

Банк России и ряд экспертов считают, что законопроект благоприятно отразится на гражданах, однако не все согласны с этим мнением. Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев считает, что банки и МФО понесут большие расходы на перестройку ИТ-систем, а также переналадку процессов.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута ранее рассказал, какое будущее ожидает программу льготной ипотеки в России. По его словам, в ближайшее время такие программы сокращать не будут, однако последние изменения в сумме первоначального взноса снизили долю покупателей недвижимости. Предполагается, что повышение взноса до 20% связано с нехваткой денег в государственном бюджете на реализацию программы.