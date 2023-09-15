Эксперт по недвижимости рассказал о судьбе льготной ипотеки в России Эксперт по недвижимости Ракута: число программ льготной ипотеки вряд ли сократят

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число программ льготной ипотеки в России вряд ли сократится, так как застройщикам необходимы постоянные продажи, высказал предположение в беседе с «360» ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, сокращать такие программы в ближайшее время не будут, поскольку «гайки уже и так значительно закрутили».

Эксперт напомнил, что недавно правительство подняло первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20%, а следующим предложением Минфина стало уменьшение на 0,5 процентных пункта субсидированных программ финансирования льготных программ.

Первоначальный взнос от 20% не всем будет доступен, все-таки это снизит определенную долю покупателей, — подчеркнул специалист.

Он предположил, что подобные предложения властей могут свидетельствовать о нехватке в бюджете денег на эти цели. Однако, по мнению Ракуты, полная остановка льготной ипотеки не произойдет, хотя правила ее предоставления могут поменяться.

Например, по семейной ипотеке нет ограничений. <...> Возможно, введут какие-то ограничения, например, семейная ипотека один раз в одни руки, — предположил брокер.

При этом, по его словам, против сокращения льготных ипотечных программ выступают российские застройщики, у которых есть хорошее лобби в Минстрое. А это ведомство выступает за сохранение строительного сектора, на котором завязано множество экономических процессов. Поэтому вместо сокращения числа программ льготной ипотеки может произойти лишь их видоизменение, резюмировал аналитик.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила озабоченность резким ростом рынка ипотечного кредитования в России, который к сентябрю составил примерно 30%. По ее словам, причиной тому стало вовлечение все большего числа рискованных групп клиентов с чрезмерной долговой нагрузкой.