Набиуллина заявила, что темпы роста ипотеки к сентябрю достигли 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок ипотечного кредитования в России к сентябрю вырос примерно на 30%, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», причиной тому стало вовлечение все большего числа рискованных групп клиентов с чрезмерной долговой нагрузкой. Этот фактор, как подчеркнула Набиуллина, вызывает обеспокоенность.

Ипотека действительно у нас растет ускоренными темпами. Если брать в годовом выражении, на 1 сентября темпы роста около 30%. Ускорение темпов происходит как за счет льготных программ, и мы видим, что возрастает доля льготных программ по ипотеке, а также, что очень важно и нас беспокоит, вовлечение в ипотеку более рискованных групп клиентов. Так, за два года выдачи ипотечных кредитов людям с долговой нагрузкой уже более 80% доходов выросла почти вдвое, — рассказала Набиуллина.

Она также отметила, что из-за большой доли ипотеки с низким первоначальным взносом сохраняется разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынке на уровне 40%. Как следствие, на первичном рынке возникают проблемы завышения стоимости залогов по ипотечным кредитам.

Ранее в Министерстве финансов России предложили снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Авторы инициативы считают, что государственную поддержку следует сохранить, но использовать более целенаправленно. В противном случае есть риск вызвать «ценовой перегрев» на рынке недвижимости.