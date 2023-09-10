«Нереалистичная схема»: Лавров о подключении к SWIFT «дочки» РСХБ Лавров назвал нереалистичным подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Подключение «дочки» Россельхозбанка к системе SWIFT является нереалистичной схемой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки». По словам главы ведомства, которые приводит ТАСС, Запад тем не менее пытается уговорить Россию на ее осуществление.

Насчет SWIFT и Россельхозбанка — <...> никто не обещал, в том числе господин Гутерриш (генсек ООН Антониу Гутерриш. — NEWS.ru), что Россельхозбанк будет возвращен в SWIFT. Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию, — заявил Лавров.

Филиал, о котором идет речь, не имеет лицензии на банковские операции, напомнил министр. Кроме того, он исчерпал уже все свои возможности, поэтому в скором времени будет поднят вопрос о его закрытии.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальное письмо Антониу Гутерриша Сергею Лаврову от 28 августа сообщило, что международное банковское сообщество SWIFT выразило готовность подключить «дочку» Россельхозбанка к системе за 30 дней. В организации заявили, что заявка филиала может быть принята на основании его статуса эмитента долговых ценных бумаг.