В SWIFT огласили срок подключения «дочки» Россельхозбанка к системе SWIFT выразил готовность подключить «дочку» Россельхозбанка за 30 дней

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Международное банковское сообщество SWIFT готово подключить «дочку» Россельхозбанка к своей системе за 30 дней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову от 28 августа. В нем также уточняется, что финансово-кредитная организация может подать заявку на основании своего статуса эмитента долговых ценных бумаг.

В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital S.A. (зарегистрирована в Люксембурге. — NEWS.ru) может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями на основании своего текущего статуса эмитента долговых ценных бумаг, — говорится в документе.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на генсека ООН Антониу Гутерриша сообщило, что организация готова пойти на все ради возобновления зерновой сделки. По его информации, Гутерриш предложил Москве заключить соглашение, в котором будут отменены санкции в отношении Россельхозбанка. Информацию подтвердили в Еврокомиссии.

Дипломатические источники в ООН при этом отмечали, что организация не намерена подключать Россельхозбанк к системе SWIFT. По их словам, рассматриваются другие варианты. В том числе взаимодействие с «дочкой» банка.