Стало известно, подключат ли Россельхозбанк к SWIFT ради зерновой сделки ТАСС: подключение Россельхозбанка к SWIFT не планируется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ООН не планирует подключать Россельхозбанк к системе SWIFT ради возобновления зерновой сделки, рассказали ТАСС дипломатические источники в организации. По их словам, в настоящий момент рассматриваются другие варианты. Среди них взаимодействие с дочерней структурой банка.

Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей, — объяснил собеседник агентства.

Ни ООН, ни Турция не смогут подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT самостоятельно, добавил источник. Для этого им нужно согласие США и Евросоюза. В случае одобрения такого варианта реализация идеи может занять месяцы.

Ранее источник в политических кругах Анкары заявил, что шансы на возобновление зерновой сделки на прежних условиях крайне малы. По его словам, ООН не может гарантировать России снятие всех ограничений, поскольку США в этом не заинтересованы.

По итогам переговоров президента России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана каких-либо значимых результатов добиться не удастся, считает источник. Ситуация с зерновой сделкой фактически находится в тупике, добавил он.