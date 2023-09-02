В Анкаре усомнились в шансах возврата к зерновой сделке на прежних условиях ТАСС: шансы на возобновление зерновой сделки на прежних условиях крайне малы

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Шансы на возобновление продуктового соглашения на прежних условиях по итогам предстоящих переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина крайне малы, заявил ТАСС источник в политических кругах Анкары. Он подчеркнул, что ответ о снятии рестрикций, который ждет Россия от ООН, международная организация дать не может, поскольку США заинтересованы в продолжении действий ограничительных мер.

По словам собеседника агентства, позиции России, ООН и США по сделке сильно разнятся. Источник убежден, что такие переговоры состоятся, но их итоги, вероятнее всего, не приведут в каким-либо результатам.

Шансы реально договориться о возрождении прежней зерновой сделки в ходе переговоров Эрдогана и Путина очень низкие. <...> Переподключение российского банка к SWIFT, разблокирование экспорта в РФ сельхозтехники и прочее, это было в изначальных договоренностях и не было выполнено. Нет оснований надеяться, что их выполнят сейчас, — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что Эрдоган после переговоров с Путиным надеется обзавестись «козырями», с помощью которых он мог бы «усилить свои позиции» на Генассамблее ООН. При этом источник сомневается, что Эрдогану удастся получить какие-либо заверения Москвы, поскольку подвижек в вопросах о зерновой сделке все еще нет.

Вряд ли он сможет получить от российской стороны реальные заверения, пока ситуация с зерновой сделкой находится фактически в тупике. Теоретически может быть некоторая дискуссия об исключительно кратковременной разморозке сделки, — заявил он.

В МИД России ранее перечислили пять «системных проблем», которые необходимо устранить для возврата Москвы к зерновому соглашению: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок в РФ сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.