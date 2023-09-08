В ООН заявили о готовности пойти на все условия России ради зерновой сделки Генсек ООН заявил о готовности пойти на любые условия РФ для зерновой сделки

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором изложил свою позицию касательно зерновой сделки, сообщает немецкое издание Bild. По его данным, генсек ООН предложил Москве заключить соглашение из четырех пунктов в обмен на возобновление зерновой сделки. Оно предполагает отмену санкций в отношении «Россельхозбанка» со стороны Евросоюза. В пресс-службе Еврокомиссии подтвердили эту информацию.

Отмечается, что второй пункт соглашения касается страховки российских грузовых кораблей от украинских атак. Этим будет заниматься отдельная страховая компания, финансируемая ООН. Третий пункт касается возвращения активов, замороженных в результате европейских санкций. Гутерриш обещает содействовать правительству России в решении данного вопроса. Наконец, четвертый пункт разрешает российским продовольственным кораблям швартоваться в портах стран Евросоюза.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что РФ и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна. По его словам, Москва и Анкара планируют рассмотреть еще несколько вопросов, касающихся механизмов поставки данной продукции. Однако принципиальные договоренности уже были достигнуты.