Грушко: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

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Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. Он подчеркнул, что сторонам осталось рассмотреть еще несколько вопросов, которые касаются механизмов поставки.

Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок, — сказал дипломат.

5 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества для участия России в зерновой сделке. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, новый план не предусматривает прямого подключения к SWIFT российских банков.

В МИД РФ на это заметили, что нынешние предложения ООН по черноморской инициативе не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что у переподключения Россельхозбанка к SWIFT нет рабочих альтернатив, на что неоднократно указывалось ранее. Создание специальной страховой платформы для российской сельхозпродукции обещают с августа 2022 года, однако это не сделано до сих пор.