Правда ли, что в России в 2024 году увеличат пенсионный возраст, как сильно Пенсионный возраст в России увеличат сразу на три года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый этап пенсионной формы, которая была запущена в 2019 году, скоро вступит в силу. Так, с 2024 года пожилые люди будут уходить на заслуженный отдых позже, напомнили в Соцфонде РФ. Что об этом известно?

Когда в России выходят на пенсию

В 2024 году на пенсию выйдут мужчины, родившиеся в 1961 году, то есть отметившие 63-летие. Женщины, которые родились в 1966 году (58-летнего возраста), тоже получат право выхода на пенсию в следующем году.

Существует ряд условий, важных для получения выплат и предусмотренных новой пенсионной реформой. В 2024 году нужно обязательно иметь 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла. В противном случае в назначении пенсии будет отказано.

Возраст выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин в России: 2022 год — 61 год и 6 месяцев и 56 лет и 6 месяцев, 2024 год — 63 года и 58 лет, 2026 год — 64 года и 59 лет, 2028 год и позже — 65 и 60 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в России повысили пенсионный возраст

Поправки к законодательству о пенсионном обеспечении были приняты в 2018 году, сама реформа стартовала 1 января 2019 года. Раньше на пенсию по старости можно было выйти в 55 или 60 лет без выслуги, льгот, троих детей и тяжелой работы. Теперь возраст повысили. Но не сразу на пять лет, а постепенно.

Таким образом, пенсионный возраст будет повышен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. При этом право на досрочную пенсию за тяжелый и вредный труд сохранили. Многодетные матери теперь могут получать пенсию на три или четыре года раньше, а некоторые — с 50 лет. Женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года могут выйти на пенсию на два года раньше (но только с 55 и 60 лет).

Будут ли в России еще повышать пенсионный возраст

Ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев заявил NEWS.ru, что в будущем российские власти могут вновь повысить пенсионный возраст.

«Повышение пенсионного возраста оказалось сюрпризом для общества, хотя как общемировой тренд в экспертной среде эта тема обсуждалась. Но медицина работает все лучше и лучше, и люди все дольше остаются работоспособными. Следовательно, нельзя исключать, что в перспективе повышение пенсионного возраста будет использовано вновь для балансировки пенсионной системы», — сообщил он.

Специалист добавил, что сейчас пенсионная система теряет доходы по причине того, что бюджетные деньги, которые могли быть на нее направлены, передаются на нецелесообразные льготы.

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская отметила, что риски нового повышения пенсионного возраста в России присутствуют. Она пояснила, что к этому приводит старение населения из-за увеличения среднего возраста жизни на фоне сокращения рождаемости.

«По оценкам экспертов ООН, в 2020 году в нашей стране проживало 18,8% граждан старше 60 лет, к 2050 году этот показатель может увеличиться до 37,2%. Цифры выглядят пугающе, так как по шкале демографического старения ООН общество страны считается старым, если число пожилых граждан превышает 7%», — подчеркнула Андриевская в беседе с URA.RU.

По ее словам, для экономики важно, чтобы работающих было больше, чем пенсионеров. Ведь первые делают для вторых отчисления в Пенсионный фонд (сейчас в России — Социальный фонд).

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