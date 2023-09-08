Депутат ГД оценил вероятность принятия закона о 13-й пенсии Депутат ГД Земцов высоко оценил вероятность принятия закона о 13-й пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, который предполагает выплату 13-й пенсии ко дню рождения, с большой вероятностью будет принят, считает депутат Госдумы Николай Земцов. В беседе с «360» он уточнил, что предложение имеет позитивное содержание и было внесено «с достаточно высокого уровня» — вице-спикером ГД от фракции ЛДПР Борисом Чернышовым.

Закон позитивный в своем содержании и внесен с достаточно высокого уровня. Тем более сделан публично, поэтому и по всем этим признакам у него есть все шансы пройти, — отметил Земцов.

По словам парламентария, пока сложно сказать, сколько времени потребуется на принятие законопроекта. Депутат отметил, что необходимо также повысить пенсии, потому что у некоторых групп населения они до сих пор «позорно маленькие». Социальные выплаты пенсионерам должны быть как минимум приближены к прожиточному минимуму, чтобы люди в возрасте могли продолжать вести обычную жизнь, уверен парламентарий.

В наших условиях «сам погибай, а стариков своих корми». Это та область, которая называется просто обязанность и долг детей перед родителями, — заключил Земцов.

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов ранее предложил выплачивать 13-ую пенсию перед днем рождения. По задумке, дополнительная выплата будет устанавливаться в том же размере, что и основные.