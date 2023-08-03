В России допустили новое повышение пенсионного возраста Эксперт Якушев: в будущем власти России могут вновь повысить пенсионный возраст

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В будущем российские власти могут вновь повысить пенсионный возраст, заявил в интервью NEWS.ru ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Он пояснил, что современная медицина постепенно увеличивает продолжительность жизни, поэтому и люди остаются работоспособными дольше. В результате пенсионный возраст повышают и в России, и в других странах, пояснил аналитик.

Повышение пенсионного возраста оказалось сюрпризом для общества, хотя как общемировой тренд в экспертной среде эта тема обсуждалась. Но медицина работает все лучше и лучше, и люди все дольше остаются работоспособными. Следовательно нельзя исключать, что в перспективе повышение пенсионного возраста будет использовано вновь для балансировки пенсионной системы, — сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас пенсионная система теряет доходы из-за того, что бюджетные деньги, которые могли быть на нее направлены, передаются на не всегда целесообразные льготы.

Ранее в Социальном фонде (прежде — ПФР) сообщили, что накопительные пенсии россиян с 1 августа вырастут на 9,83%. Также поднимутся выплаты для тех, кто участвует в программе софинансирования пенсий. Впрочем, повышение не будет массовым. На кого конкретно распространяется заявление Соцфонда и как можно узнать размер своей накопительной части пенсии, читайте в отдельном материале NEWS.ru.