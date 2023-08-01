Накопительные пенсии увеличили почти на 10%: кто их получит Где можно узнать размер своей накопительной части

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Социальном фонде (ранее — ПФР. — NEWS.ru) сообщили, что накопительные пенсии россиян с 1 августа вырастут на 9,83%. Также поднимутся выплаты и для тех, кто участвует в программе софинансирования пенсий. Впрочем, повышение не будет массовым. На кого конкретно распространяется заявление Соцфонда и как можно узнать размер своей накопительной части пенсии, расскажет NEWS.ru.

Как формируется накопительная пенсия

До 2014 года работодатели перечисляли в Пенсионный фонд 22% от суммы зарплаты работника. Из них 16% шли на формирование страховой части пенсии, из которой выплачиваются деньги пенсионерам, а 6% — на накопительную часть, то есть на личный счет работника — будущего пенсионера. Но с 2014 года накопительная часть не формируется, ее формирование «заморожено» на неопределенный срок (оно регулярно продлевается). И работодатель перечисляет все 22% зарплаты на страховую часть — то есть на выплаты сегодняшним пенсионерам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с накопительной пенсией у тех, у кого она есть

Впрочем, накопительная часть пенсии того или иного гражданина, сформированная до 2014 года, все еще находится в Социальном фонде, если гражданин, которого принято называть «молчуном», после реформы 2014-го не подавал в Соцфонд (ранее — в Пенсионный фонд) никаких заявлений и не перевел ее в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Но деньги «молчунов» не просто находятся в Социальном фонде, а инвестиру.тся ВЭБом в ценные бумаги и растeт.

Также накопительная пенсия формируется у тех, кто подал заявление в Социальный (или Пенсионный) фонд и выбрал для инвестирования своих накоплений управляющую компанию.

Как узнать размер накопительной пенсии

Сейчас каждый россиянин может узнать, какая у него накопительная пенсия — как она выросла за счет инвестирования ВЭБом или управляющими компаниями. Для этого можно обратиться на сайт «Госуслуг». Также получить сведения о состоянии счета можно в Фонде пенсионного и социального страхования или в МФЦ по предварительной записи. Если же деньги были переведены из государственной системы в НПФ, о состоянии своего счета можно узнать у конкретного негосударственного фонда.

Кому подняли накопительную пенсию с 1 августа

Накопительные пенсии 103 тыс. россиян с августа будут увеличены на 9,83%, сообщили в Социальном фонде. Но там отметили, что это является результатом работы управляющих компаний по инвестированию средств. То есть повышение коснется тех людей, которые ранее пришили в Социальный или Пенсионный фонд и написали заявление об инвестировании своей пенсии управляющими компаниями. Впрочем, стоит подчеркнуть, что средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,1 тыс. рублей в месяц. То есть человек с конкретно таким размером пенсии получит прибавку всего в 108 руб.

Какую выплату тоже подняли с 1 августа

Кроме того, поднимутся выплаты участникам госпрограммы софинансирования пенсионных накоплений. Но ими можно было стать только до 31 декабря 2014 года. Соответственно, таких людей немного — всего около 40 тыс. человек по всей стране. Тем не менее ежемесячная прибавка к их пенсии вырастет на 10%, добавили в Соцфонде. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,2 тыс. рублей в месяц. Таким образом, ежемесячная прибавка составит 220 руб. для получателей средней выплаты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кому еще сделают перерасчет пенсий в августе

Каждый год 1 августа власти пересчитывают пенсии работающим пенсионерам. Так будет и сейчас. Но максимально выплату могут поднять только на три пенсионных балла. То есть чуть более чем на 350 руб. Перерасчет сделают автоматически, без каких-либо заявлений.

Индексацию же пенсий работающих пенсионеров (в отличие от пенсий неработающих) власти, к сожалению, не проводят. Но работодатели уплачивают взносы за таких сотрудников в Социальный фонд. В результате копятся и стаж, и пенсионные баллы. Однако последние будут учитывать при выплатах, только когда пенсионер уволится. Тогда же учтут и все индексации пенсий, которые он пропустил.

Какую сумму с 1 августа добавят тем, кому в июле исполнилось 80 лет

Если в июле пенсионеру исполнилось 80 лет, его пенсия с августа будет повышена на 7567,33 ₽ в месяц. По закону такая доплата положена всем людям, достигшим столь почтенного возраста. И конечно, не только в июле, а в любом месяце. Если, к примеру, пенсионеру исполнится 80 лет в августе, доплачивать 7567,33 руб. начнут с сентября. И так далее.

Кроме того, эта выплата, как и вся пенсия, ежегодно индексируется. Сегодняшняя выплата стала именно такой после того, как 1 января ее подняли на 4,8%. Подавать какие-либо документы для получения надбавки не нужно — Социальный фонд назначит ее автоматически.

Какие пенсии дадут тем, кто уволился в предыдущие месяцы

Тем пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и стали неработающими, должны будут компенсировать всю предыдущую индексацию пенсий. Этот процесс тоже происходит в беззаявительном порядке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как еще можно накопить на пенсию

Со следующего года у россиян также появится новая возможность отложить деньги на пенсию. Они смогут прийти в негосударственный пенсионный фонд и открыть новый вид счета — сберегательный. Туда можно будет перевести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда и копить ее там или до истечения 15 лет со дня заключения договора о таких сбережениях, или по достижении женщиной (владелицей счета) 55 лет, а мужчиной — 60.

После этого возраста участники программы смогут обратиться в НПФ за регулярными выплатами с этого счета, чтобы тратить их уже на текущие нужды. Размер выплат будет зависеть от того, сколько смог заработать фонд на сбережениях клиента, какой срок выплат был выбран. Минимальный составит 10 лет, максимальный — до конца жизни.

Кроме того, если до 15 лет со дня заключения договора или до 55—60-летия у участника программы возникла «особая жизненная ситуация» — необходимость в дорогостоящем лечении или оплате образования ребенка, — то он сможет забрать часть суммы или ее всю.

Читайте также:

Россиян предупредили о возможности остаться без пенсии

Пенсии будут повышать дважды в год: кому и когда увеличат выплаты

Путин ввел новую программу пенсионных сбережений: как она будет работать