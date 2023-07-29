Россиян предупредили о возможности остаться без пенсии Правовед Виноградов: людям могут отказать в пенсии при нехватке накоплений или стажа

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россиянам могут отказать в выплате пенсии по старости при несоблюдении некоторых правил, предупредил в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, остаться без дохода можно из-за нехватки стажа или в связи с недостатком индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов). При этом Социальный фонд России не будет интересовать, продолжает ли человек работать или нет.

Правовед отметил, что для получения пенсии необходимо иметь стаж работы от 14 лет и 25,8 пенсионного балла. При несоблюдении условий следует продолжать работать до достижения нужных показателей стажа, а также докупить баллы.

Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа, — указал Виноградов.

Ранее сообщалось, что с 1 августа всем работающим пенсионерам в России пересчитают выплаты. Максимальный размер прибавки для тех, кто оформил пенсию в 2022 году, составит 354,27 рубля. Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме, разъяснила экономист Людмила Иванова-Швец.