Путин подписал закон о новой программе пенсионных сбережений: что известно Кому и какие выплаты будут положены, как это будет работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о старте программы добровольных пенсионных сбережений с 1 января 2024 года. Она позволит открыть в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) специальный счет, на который можно будет перенести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда. Как это будет работать и кто получит дополнительные выплаты от государства, расскажет NEWS.ru.

Когда можно будет поучаствовать в программе сбережений

Прийти в НПФ и открыть новый вид счета — сберегательный — можно будет уже в 2024 году. Туда можно будет перевести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда и копить ее там или до истечения 15 лет с момента заключения договора о таких сбережениях, или по достижении женщиной (владелицей счета) — 55 лет, а мужчиной — 60-лет.

После этого возраста участники программы смогут обратиться в НПФ за регулярными выплатами с этого счета, чтобы тратить их уже на текущие нужды. Их размер будет зависеть от того, сколько смог заработать фонд на сбережениях клиента, какой срок выплат был выбран. Минимальный составит 10 лет, максимальный — до конца жизни.

Кроме того, если до 15 лет с момента заключения договора или до 55—60-летия у участника программы возникла «особая жизненная ситуация» — необходимость в дорогостоящем лечении или оплате образования ребенка, — то он сможет забрать часть суммы или ее всю.

Как стать участником программы сбережений

Для этого нужно подписать договор с НПФ и открыть там сберегательный счет. В течение трех лет граждане, которые заключили контракты долгосрочных сбережений в период 2024–2026 годов и уплатили взносы в сумме не менее 2 тыс. рублей за год, будут получать дополнительные деньги от властей.

В результате счет будет пополняться не только благодаря дальнейшим взносам участника программы, а также доходам от инвестирования этих денег в ценные бумаги и (что отличает его от обычного счета в НПФ. — NEWS.ru), но и за счет стимулирующих выплат от государства.

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Какими будут стимулирующие выплаты от государства

Помимо дохода от инвестиций в ценные бумаги (так обычно увеличивают пенсию и зарабатывают управляющие компании и НПФ. — NEWS.ru) и пополнения сберегательного счета силами самого вкладчика, можно будет увеличить сумму благодаря стимулирующим выплатам от властей.

Через год после того, как участник программы начал вносить деньги на свой сберегательный счет (за исключением единовременного взноса при переводе всех своих накоплений на старте программы), на него будут поступать выплаты от государства. Сумма составит до 36 тыс. руб. ежегодно в течение трех лет. И правительство может продлить этот срок. Но такой доход получат не все. Легче всего будет получить выплаты людям с доходами до 80 тыс. руб. в месяц и добровольными начислениями значительных сумм на свой счет.

Три группы участников программы

Первая — граждане со среднемесячным доходом до 80 тыс. руб. Если ежегодно они будут вносить по 36 тыс. руб. по этой программе, то еще столько же к сбережениям добавит государство.

Вторая — граждане со среднемесячным доходом от 80 до 150 тыс. руб. Чтобы получить дополнительные 36 тыс. руб., им нужно будет вложить 72 тыс. руб.

И, наконец, третья группа — граждане с доходом более 150 тыс. руб. Для получения обещанных 36 тыс. руб. в год им надо вложить 144 тыс. руб. в год.

Будут ли застрахованы вложения участников

Деньги на таком счету будут застрахованы в особом порядке — на сумму 2,8 млн руб. Это вдвое больше, чем по банковским вкладам. Также владелец счета сможет указать в договоре с НПФ одного или нескольких наследников. может указать в заявлении правопреемников, которые смогут получить средства в случае его смерти. Им будут выплачены все деньги с его счета в пределах 2,8 млн руб.

Если же наследников не укажут, то первоочередное право на деньги будет у детей участника программы, супруга(и) и родителей (усыновителей). Выплата будет осуществлена в равных долях. Если же столь близких членов семьи у участника программы нет, деньги поделят между братьями, сестрами, дедушками, бабушками и внуками.

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Зачем придумали программу

Новая программа сбережений — это "наименьшее из зол" для решения проблемы с заморозкой накопительной части пенсии, сказал NEWS.ru ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Таким образом Минфин и ЦБ решают задачу вернуть в оборот накопления граждан.

При этом он отмечает: если гражданин решится перевести свои деньги с накопительного счета в Соцфонде (или с обычного счета в НПФ) на новый, сберегательный счет в НПФ, то потом перевести их обратно он не сможет. Учитывая негативный опыт с реформой накопительной частью пенсии вряд ли многие россияне решатся сейчас принять такое решение на оставшиеся 20-30 лет жизни до пенсии. К новой системе долгосрочных сбережений будут еще долго и долго присматриваться, считает эксперт.

Будет ли эта программа выгоднее уже действующих пенсионных механизмов

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты отмечали, что этот способ накопления денег гораздо выгоднее обычного счета в НПФ. Ведь здесь добавляются стимулирующие выплаты от государства в первые годы участия в программе.

Но Евгений Якушев отмечает, что эти выплаты достигнут максимальных размеров только для людей с относительно невысоким заработком. И последним будет выгодно их получить, если они откроют сберегательный счет сейчас, а на пенсию выйдут уже через один-три года. В то же время, если власти поймут, что люди так массово выводят эти деньги из пенсионной системы, стимулирующие выплаты могут просто отменить, резюмировал аналитик.

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