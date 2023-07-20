Кому поднимут пенсии с 1 августа: все перерасчеты Какие категории граждан будут получать прибавку и какой она будет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 августа сразу нескольким категориям пенсионеров поднимут выплаты. NEWS.ru расскажет, как, кому и на сколько. Но сначала напомнит, как пенсии уже поднимали в этом году, и объяснит, что с ними будет в ближайшие годы. Все подробности — в материале.

Как и какие пенсии уже индексировались в этом году

С 1 января этого года на 4,8% были повышены пенсии по старости неработающим пенсионерам. С 1 февраля увеличились соцвыплаты, пособия и компенсации льготникам — ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, блокадникам, ветеранам боевых действий. Как минимум часть из них будет получать суммы на 11,9% больше предыдущих.

1 апреля на 3,3% проиндексировали пенсии госслужащих и социальные пенсии (которые платят нуждающимся вне зависимости от рабочего стажа). Таким образом, прибавка к минимальной пенсии по старости составила 228,52 руб. К пенсиям детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — 548,44 руб. К пенсиям детей-инвалидов и инвалидов с детства II группы — 457,04 руб. Пенсионеры Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС также получили индексацию в этом же размере.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как изменят правила индексации в ближайшие годы

Ранее NEWS.ru писал, что по проекту бюджета Социального фонда (бывший ПФР) на 2024–2025 годы предусмотрено несколько индексаций страховых (обычных) пенсий по старости для неработающих пенсионеров. И если в 2024-м ожидается только одна индексация, то потом ее планируют делать дважды в год. Как это будет осуществляться:

1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в итоге среднегодовой размер пенсии составит 22 772 руб.);

с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовая пенсия дойдет до 24 120 руб.);

с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (рост до 25 690 руб.).

Первая индексация (с 1 февраля) проходит по прогнозируемому уровню инфляции, а вторая (с 1 апреля) — по уровню роста доходов Социального фонда. Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам каждого года около 4%.

Также параллельно будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (ее базовой части. — NEWS.ru). Сейчас она составляет 7567 руб. С 1 января 2024 года выплата будет установлена в сумме 7968,4 руб. С 1 февраля 2024 года достигнет 8287,14 руб., а с 1 апреля вырастет до 8602,05 руб. С 1 февраля 2025 года составит 8946,13 руб., а с 1 апреля — уже 9196,62 руб. Корректировка размера накопительной пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не запланирована.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сделают для работающих пенсионеров с 1 августа

Каждый год 1 августа власти пересчитывают пенсии работающим пенсионерам. Так будет и сейчас. Но максимально выплату могут поднять только на три пенсионных балла. То есть чуть более чем на 350 руб. Перерасчет сделают автоматически, без каких-либо заявлений.

Индексацию же пенсий работающих пенсионеров (в отличие от пенсий неработающих) власти, к сожалению, не проводят. Но работодатели уплачивают взносы за таких сотрудников в Социальный фонд. В результате копятся и стаж, и пенсионные баллы. Но последние будут учитывать при выплатах, только когда пенсионер уволится. Тогда же учтут и все индексации пенсий, которые он пропустил.

Какую сумму с 1 августа добавят тем, кому в июле исполнилось 80 лет

Если в июле пенсионеру исполнилось 80 лет, его пенсия с августа будет повышена на 7567,33 ₽ в месяц. По закону такая доплата положена всем людям, достигшим столь почтенного возраста. И конечно, не только в июле, а в любом месяце. Если, к примеру, пенсионеру исполнится 80 лет в августе, доплачивать 7567,33 руб. начнут с сентября. И так далее.

Кроме того, эта выплата, как и вся пенсия, ежегодно индексируется. Сегодняшняя выплата стала именно такой после того, как 1 января ее подняли на 4,8%. Подавать какие-либо документы для получения надбавки не нужно — Социальный фонд назначит ее автоматически.

Фото: NEWS.ru

Какие пенсии дадут тем, кто уволился в предыдущие месяцы

Тем пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и стали неработающими, должны будут компенсировать всю предыдущую индексацию пенсий. Этот процесс тоже происходит в беззаявительном порядке.

Кому поднимут пенсию с 1 октября

В конце прошлого года Госдума приняла закон о том, что размер денежного довольствия военных вырастет на прогнозный уровень инфляции, то есть на 5,5%, с 1 октября 2023 года. Как отметили в правительстве, это повлечет и повышение на 5,5% пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу.

Какая программа сбережений перед пенсией начнет действовать с 1 января

Со следующего года у россиян также появится новая возможность отложить деньги на пенсию. Они смогут прийти в негосударственный пенсионный фонд и открыть новый вид счета — сберегательный. Туда можно будет перевести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда и копить ее там или до истечения 15 лет со дня заключения договора о таких сбережениях, или по достижении женщиной (владелицей счета) 55 лет, а мужчиной — 60 лет.

После этого возраста участники программы смогут обратиться в НПФ за регулярными выплатами с этого счета, чтобы тратить их уже на текущие нужды. Размер выплат будет зависеть от того, сколько смог заработать фонд на сбережениях клиента, какой срок выплат был выбран. Минимальный составит 10 лет, максимальный — до конца жизни.

Фото: NEWS.ru

Кроме того, если до 15 лет со дня заключения договора или до 55–60-летия у участника программы возникла «особая жизненная ситуация» — необходимость в дорогостоящем лечении или оплате образования ребенка, — то он сможет забрать часть суммы или ее всю. Подробнее о том, сколько можно будет получить денег по такой программе, — в отдельном материале.

Читайте также:

Пенсии будут повышать дважды в год: кому и когда увеличат выплаты

Россиянам объяснили, как получать две пенсии сразу

Стало известно, какие статьи бюджета урежут в России в 2024 году