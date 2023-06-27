Пенсии будут повышать дважды в год: кому и когда увеличат выплаты В 2025 и 2026 годах изменятся суммы выплат по старости. Какие возрастные категории граждан будут получать больше

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Пенсии по старости проиндексируют дважды: и в 2025 году, и в 2026-м. Об этом стало известно из проекта бюджета Социального фонда. NEWS.ru расскажет о деталях, а также напомнит о том, как пенсии были индексированы в этом году и кому их поднимут с 1 июля и 1 октября.

Какие будут нормы индексации пенсий

По проекту бюджета Социального фонда (бывший ПФР) на 2024–2025 годы предусмотрено несколько индексаций страховых (обычных) пенсий по старости для неработающих пенсионеров. И если в 2024-м ожидается только одна индексация, то потом ее планируют делать дважды в год. Как это будет осуществляться:

1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в итоге среднегодовой размер пенсии составит 22 772 руб.);

с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовая пенсия дойдет до 24 120 руб.);

с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (рост до 25 690 руб.).

Первая индексация (с 1 февраля) проходит по прогнозируемому уровню инфляции, а вторая (с 1 апреля) — по уровню роста доходов Социального фонда. Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам каждого года около 4%.

Также параллельно будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (ее базовой части. — NEWS.ru). Сейчас она составляет 7567 руб. С 1 января 2024 года он будет установлен в сумме 7968,4 руб. С 1 февраля 2024 года достигнет 8287,14 руб., а с 1 апреля вырастет до 8602,05 руб. С 1 февраля 2025 года она составит 8946,13 руб., а с 1 апреля — уже 9196,62 руб. Корректировка размера накопительной, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не запланирована, пишет РБК.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как и какие пенсии уже индексировались в этом году

С 1 января этого года на 4,8% были повышены пенсии по старости неработающим пенсионерам. С 1 февраля увеличились соцвыплаты, пособия и компенсации льготникам — ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, блокадникам, ветеранам боевых действий. Как минимум часть из них будет получать суммы на 11,9% больше предыдущих.

1 апреля на 3,3% проиндексировали пенсии госслужащих и социальные пенсии (которые платят нуждающимся вне зависимости от рабочего стажа). Таким образом, прибавка к минимальной пенсии по старости составила 228,52 руб. К пенсиям детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы — 548,44 руб. К пенсиям детям-инвалидам и инвалидам с детства II группы — 457,04 руб., передает РИА «Новости». Пенсионеры Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС также получили индексацию в этом же размере. В августе также ожидается «корректировка» пенсии работающих пенсионеров — перерасчет пенсии за счет средств работодателей.

Кому поднимут пенсии с 1 июля

Во-первых, пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, будут получать большую сумму с 1 июля. Им без заявлений с их стороны начнут начислять ежемесячную доплату в размере 7,5 тыс. руб.

Во-вторых, получат больше денег пенсионеры, прекратившие работать в предыдущие месяцы. Поскольку во время их трудоустройства индексация для них не проводилась, после выхода на пенсию им это компенсируют.

Помимо этого, в июле будет пересчитана пенсия для тех, кто представил в мае дополнительные документы для учета нового стажа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие пенсии начнут выплачивать на новых российских территориях

Также 1 июля российские военные пенсии начнут получать бывшие военнослужащие и приравненные к ним лица, живущие в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Но они должны постоянно проживать в этих регионах на 30 сентября 2022 года, и это должна подтверждать отметка в паспорте.

На выплату смогут рассчитывать и военные пенсионеры из этих регионов, выехавшие на территорию РФ, в том числе через третьи страны, с 2014 года по 29 сентября 2022 года.

Кроме того, пенсия будет положена тем людям (и членам их семей), кто проходил военную или иную приравненную к ней по пенсионному обеспечению службу в воинских и других формированиях и органах ДНР с 7 апреля 2014 года включительно или ЛНР с 27 апреля 2014 года включительно, Запорожской или Херсонской областей с 24 февраля 2022 года включительно и был уволен с такой службы.

Но закон не будет распространяться на лиц, которые с 11 мая 2014 года служили в армии, полиции, нацгвардии Украины, СБУ или других украинских спецслужбах.

Кому поднимут пенсию с 1 октября

В конце прошлого года Госдума приняла закон о том, что размер денежного довольствия военных вырастет на прогнозный уровень инфляции, то есть на 5,5%, с 1 октября 2023 года. Как отметили в правительстве, это повлечет и повышение на 5,5% пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, .

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