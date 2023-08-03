«Стратегия россиян — работать до смерти»: что ждет пенсионную систему Ведущий эксперт НИУ ВШЭ Евгений Якушев рассказал о рисках для пенсионной системы России и о том, как выгодно накопить на старость

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские пенсии в последние годы активно индексируются, а соцвыплаты от государства растут. Однако уже сейчас бюджет страны из-за санкций может столкнуться с дефицитом. Какие риски сегодня «копит» пенсионная система, пытается ли кто-то исправить эту ситуацию и стоит ли сегодняшним работникам рассчитывать на пенсию в старости, в интервью NEWS.ru рассказал ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Что будет с пенсионной системой в России

— Как с учетом нынешней ситуации в экономике будет развиваться пенсионная система в России?

— Главная проблема в том, что сейчас отсутствует какая-либо стратегия развития пенсионной системы. Нет публичного обсуждения долгосрочных рисков пенсионной системы и нет разработки механизмов адаптации к этим рискам в будущем. То есть государство по инерции просто выполняет свои обязательства по выплатам. И из-за этого продолжают накапливаться риски, связанные со старением и переходом от страховой модели, когда пенсии выплачивались только из взносов работодателей, к бюджетно-страховой, когда пенсии частично финансируются из федерального бюджета (у которого, кстати, по оценкам ряда экономистов, в этом году может сформироваться рекордный дефицит в 5–7 трлн руб., а самые сильные санкции только заработали. — NEWS.ru.). Также растет неопределенность с возвращением накопительной части пенсии и долгосрочными пенсионными сбережениями, потому что это возможно только при экономической стабильности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть и новые вызовы: не очень понятно, как платить пенсии тем, кто, к примеру, является самозанятым и отчисления в Социальный фонд не делает. Такие люди в будущем не будут получать пенсии.

Все эти риски, вероятно, приведут к существенному росту расходов пенсионной системы. А для того, чтобы оценивать эти риски, нужно проводить регулярное актуарное оценивание на 70–100 лет вперед, которое учитывало бы демографическую ситуацию, примерное количество пенсионеров в будущем и ожидаемые расходы, чтобы под это строить пенсионную систему уже сейчас. Но никто этим не занимается.

— А повышение пенсионного возраста разве не учло демографию? То, что люди 60+ благодаря модернизации здравоохранения остаются работоспособными дольше?

— Сейчас — да, мы наблюдаем стабильность пенсионной системы, связанную с повышением пенсионного возраста. Темпы выхода на пенсию сократились, и формируется новое соотношение работающих и пенсионеров. Но как только этот эффект закончится, мы увидим стремительный рост числа пенсионеров и, соответственно, стремительное увеличение расходов на выплату пенсий.

Здесь важна и еще одна тенденция. У многих людей сейчас пенсии — меньше прожиточного минимума. Соответственно, уже более 6 млн человек получают социальные доплаты до федерального или регионального прожиточного минимума. Размеры минимальных и средних пенсий близки, а стаж все меньше влияет на размер выплат. И это опять же результат инерционного сценария. В классической страховой модели реализуется сценарий, при котором растут и зарплаты, и взносы в Социальный фонд, и пенсия. У нас же доходы Соцфонда все меньше зависят от взносов, а индексация пенсий все больше зависит от федерального бюджета.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— А какой здесь выход можно было бы найти? Увеличить страховые взносы с зарплат?

— Тут нужны не «простые выходы», а долгосрочные прогнозы и дискуссии, которых нет. Идея повышение тарифа страховых взносов негативно воспринимается работодателями, так как меняет устоявшиеся экономические отношения. А возможные последствия — это и стремление уйти «в тень», выплачивая зарплату «в конвертах», и снижение налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды. Начинаешь менять одну шестеренку, а в результате весь процесс идет вразнос.

— Как вам кажется, будут ли в будущем власти экономить бюджет на пенсионерах?

— Нет, не будут. Но лучше от этого пенсионерам не станет. Потому что вся логика процесса сводится опять же просто к сохранению выплат. Но вопрос в другом — можно ли улучшить положение пенсионеров и сделать пенсионную систему более эффективной? Вот это не стоит на повестке дня, потому что любая инициатива воспринимается как «раскачивание лодки».

Причем есть направления, откуда можно взять на это деньги. К примеру, у нас предусмотрено много льгот по уплате взносов для отдельных категорий страхователей. И льготы предоставляются всем по типу организации — условно, на IT-специалистов, без оценки фактической ситуации и целесообразности. Поэтому больший эффект дало бы изменение этого механизма на целевые субсидии — по запросу организации ей бы компенсировали часть уплаченных страховых взносов.

Или, к примеру, ИП. С одной стороны, сокращенные страховые взносы для них — это поддержка малого бизнеса, а с другой — снижение доходов пенсионной системы. И таких примеров много.

То есть льготы есть, они имеют определенное обоснование. Но вот оценки будущих эффектов для пенсионной системы нет. Результат: все эти льготы в итоге выливаются в дополнительные расходы федерального бюджета, забирают деньги из пенсионной системы, а пенсионеры имеют ту пенсию, которую имеют.

— То есть пенсионная система не развивается?

— Да, потому что никто не делает долгосрочных расчетов по ее развитию и балансировке. И не закладывает в модель какие-либо предохранители от рисков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, повышение пенсионного возраста оказалось сюрпризом для общества, хотя как общемировой тренд в экспертной среде эта тема обсуждалась. Но медицина работает все лучше и лучше, и люди все дольше остаются работоспособными. Следовательно, нельзя исключать, что в перспективе повышение пенсионного возраста будет использовано вновь для механизма балансировки пенсионной системы.

Что делать с накопительной частью пенсии

— Где в этой ситуации людям оставлять свои пенсионные накопления, если они у них есть? В Социальном фонде или отнести в негосударственный пенсионный фонд (НПФ)? Ведь и там и там эти деньги инвестируют в акции и облигации и получают доход для увеличения пенсий в будущем.

— Этот вопрос требует ответа от правительства. Было принято решение о временной заморозке накопительной части пенсии, но никаких комментариев не последовало. И мы не понимаем, накопительный компонент — это хорошо или плохо? Какие планы у правительства в отношении накоплений? Соответственно, юридически накопительная часть пенсий сохраняется, и при наступлении пенсионного возраста можно получить накопления единовременно или оформить накопительную пенсию. Можно перевести ее в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или, наоборот, в Соцфонд. Сейчас анонсирована программа долгосрочных сбережений, но если правительство вдруг решит разморозить эти взносы, то те, кто переведет деньги в НПФ по новой программе, рискует потерять право на пополнение своих накопительных счетов по государственной пенсионной системе. Поэтому здесь давать какие-то рекомендации без четкой стратегии правительства нельзя.

— То есть либо ждать дальше, либо уже на свой страх и риск действовать.

— Да, государство должно давать понятные ориентиры и правила игры. Но вместо этого сейчас в отношении пенсионного обеспечения заявлено, что нужно долго работать, уплачивать страховые взносы, накапливать пенсионные баллы, и тогда у вас будет большая пенсия. Соответственно, те, кто работал в советские годы и кому сделали переоценку этих пенсий, видят большую разницу между тем, что обещали и что в итоге платят. К примеру, ваши родители получали зарплату 100 рублей, а пенсия была 75 рублей, и это давало коэффициент замещения утраченного заработка до 75%. В пенсионной системе СССР был высокий коэффициент замещения, но надо оговориться, что это был совсем другой экономический уклад.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас средние пенсии составляют 30–40% от средней зарплаты, а для специалистов с зарплатой выше среднего и того меньше... Соответственно, пенсионная система утратила прогнозируемость и справедливость в глазах людей. И запрос на эту справедливость в отношении пенсий возникает постоянно.

Результат — недоверие граждан к правилам пенсионного обеспечения. Они понимают, что минимальный прожиточный минимум будет обеспечен. Но вот как можно увеличить размер пенсий — здесь внятного ответа от государства нет. А молчаливая «заморозка» новых взносов надолго «остудила» сберегательные настроения у граждан. Доверять ли свои накопления новой программе долгосрочных сбережений?

— Мы уже касались этой темы — сейчас ввели программу долгосрочных сбережений, которая заработает в НПФ со следующего года. Что скажете о ней?

— Она решает только проблему выполнения поручений Минфина и ЦБ. Потому что они должны регулировать рынок НПФ, а на нем все «замерзло». И вот, решили дать людям и НПФ инструмент, чтобы через эту программу восстановить ручеек денег на финансовый рынок (деньги, которые кладут в НПФ, вкладываются в ценные бумаги. — NEWS.ru.). То есть решили оживить замороженную систему, но не дали ни одного комментария о дальнейших планах правительства на накопительную часть.

Эффективность программы долгосрочных сбережений будет зависеть от инфляции в будущем и доходности рынков ценных бумаг. Если доходность рынков будет выше инфляции, то, конечно же, и пенсии будут выше. Но кто-то тогда должен сказать, что развитие и поддержка финансового рынка — это приоритет для правительства. Опять же никто этого не говорит.

А рынки растут, когда стабильна экономическая ситуация, понятные правила игры, защищено право собственности, есть инвесторы и т. п.

— Государство, кстати, активно людей зазывает в инвесторы.

—- Вот именно, ему приходится их зазывать.

Смогут ли Соцфонд и НПФ выгодно инвестировать накопительную часть пенсий россиян

— А как вы думаете, с учетом экономической ситуации в стране, каковы перспективы рынка ценных бумаг России, чтобы серьезно рассчитывать на то, что он будет как-то приумножать пенсии россиян?

Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru

— Тут вопрос следующий — а судьи кто? С чем сравнивать результаты и НПФ, и ВЭБа по приросту пенсионных накоплений за счет инвестиций? И на каком временном отрезке?

Альтернатив финансовому рынку нет. Приходится крутиться и рассчитывать на работу рынков акций и облигаций, за счет роста которых растут и пенсионные сбережения. Но рисков все равно много. Если, к примеру, покупали не российские, а зарубежные ценные бумаги, то сейчас столкнулись с их заморозкой в Европе. Нужно корректно оценивать страновые риски (политические и экономические риски конкретного государства. — NEWS.ru.). Тем, кто находится в России и не собирается уезжать за границу, приходится принимать риски рублевых вложений. Нужно учитывать риски корпоративного управления, например, госкомпания «Газпром» просто отменила объявленные дивиденды. Что тогда ждать от остальных?

Мы видим, что для пенсионных денег создана система гарантирования и власти всячески стараются ограничить риски. То есть сейчас в приоритете надежность, а не доходность. С другой стороны, раз мы уже живем здесь, то все-таки надеемся на лучший сценарий, и пока речи об отмене фондового рынка нет.

Как увеличить пенсию в будущем

— Вот про пенсионные баллы у вас хотел уточнить. Сейчас можно их купить и, вроде бы, увеличить тем самым будущую пенсию. Выгодно ли это?

— Для получения страховой пенсии необходимо иметь минимальный стаж и минимальное количество баллов. Если их не хватает, то пенсию просто не назначат. Расчеты показывают, что современная стоимость государственных пенсий больше, чем цена этих баллов. То есть их покупка, скорее всего, будет выгодна. Конечно, если сравнивать это с тем объемом денег, которые люди в итоге получат в виде пенсий и если они долго и счастливо проживут среднестатистическую жизнь.

— А в целом как бы вы посоветовали откладывать себе на старость? Через НПФ, обычные вклады или еще как-то?

— Чтобы определяться, сначала нужно понять, какой размер государственной пенсии вы будете получать. Это легко сделать через выписку в госуслугах — там указано количество накопленных баллов. Будущий размер можно оценить как сумму фиксированной части (7567,33 рубля в 2023 году) и переменной части (количество баллов умноженного на стоимость балла (123,77 руб. в 2023 году) .

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Условно, если у вас зарплата 10 тыс. руб. и пенсия такая же, то это скорее хороший коэффициент замещения. Если же размер заработанной страховой пенсии существенно ниже текущих доходов, то это повод задуматься о собственной пенсионной стратегии. Может быть, надо идти повышать квалификацию, переходить на более стрессовую, но высокооплачиваемую работу. Может быть, если человек работает «в серую» (не платя налоги. — NEWS.ru.), ему надо переходить на работу «в белую».

Также если человек уже накопил какие-то активы, надо понять, нужно ли ему это имущество? Возможно, в какой-то момент следует продать дачу, вторую квартиру, еще какую-то вещь и использовать эти деньги для дохода на пенсии. Есть еще популярная схема: куплю квартиру и буду ее сдавать. Но надо помнить, что это работает в Москве и крупных городах, но это точно не будет работать там, где никто не хочет жить, потому что там нет работы.

Нужно не забывать про семью и отношения членов семьи. Возможно, кто-то будет рассчитывать на детей и внутрисемейные трансферты.

Существует большая линейка финансовых продуктов: депозиты, страховки, договоры с НПФ, инвестиционные фонды, а для продвинутых — брокерские счета для игры на фондовом рынке и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Но тут всегда возникает вопрос, что для получения дохода за счет сложных процентов нужно длительное время откладывать.

— До скольких лет сейчас, на ваш взгляд, выгоднее не выходить на пенсию, а оставаться работать? Или это тоже очень индивидуально?

— Мы как-то делали исследование с социологами Фонда общественного мнения (ФОМ). Выяснилось, что основная пенсионная стратегия граждан — работать до смерти. Это связано с низким размером государственных пенсий и, с другой стороны, тем, что люди, пока у них есть возможность, планируют работать и получать дополнительный доход.

И опять-таки, что такое пенсионный возраст? Мы знаем, что есть люди, которые в 70 и 80 лет вполне работоспособны и с удовольствием чем-то занимаются. И с другой стороны, есть иногда медицинские показания, когда человеку раньше необходимо получать пенсию, и он получает пенсию по инвалидности.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Опять же медицина за последний век сильно улучшилась. И если раньше, условно, пенсионный возраст плюс пять лет — это была максимальная продолжительность жизни, то теперь, после выхода на пенсию люди живут и 20, и 30 лет. Соответственно, в разных странах повышается пенсионный возраст, и это логично. Поэтому в ряде стран механизм определения пенсионного возраста привязывается не к номинальной цифре, а к показателям продолжительности жизни.

И еще в международной практике используется механизм плавающего пенсионного возраста: если ты выйдешь на пенсию позже, то ты будешь получать, условно, 120% пенсии, а если раньше и не по инвалидности — 80%. А если пенсия назначается при достижении общеустановленного пенсионного возраста — то 100%. Поэтому тут тоже все индивидуально.

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