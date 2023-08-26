Названы профессии с самыми высокими пенсиями Доцент РУДН Гиринский: самые большие пенсии получают госслужащие и военные

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Самые большие пенсии в России получают госслужащие, военные и космонавты, сообщил агентству ПРАЙМ доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, размер пенсий зависит от большого числа различных факторов.

Во-первых, объем выплат различается по регионам, что объясняется разным уровнем отчислений в Социальный фонд. Также на пенсию влияют цены, различающиеся в регионах, и величина прожиточного минимума. Например, в этой категории самые большие пенсии у жителей Крайнего Севера, поскольку высокие цены и сложные погодные условия предполагают более высокую стоимость жизни. Пенсии в этих регионах составляют 24–25 тыс. рублей.

Что касается профессий, то самые высокие пенсии у военных, госслужащих и космонавтов, отметил Гиринский. По его словам, особые выплаты предусмотрены и для некоторых других категорий граждан, пенсии могут достигать нескольких сотен тысяч рублей, однако требуется соответствие ряду требований. Например, стаж на государственной службе должен составлять не менее 18,5 года для получения 45% от месячной зарплаты. За каждый год сверх минимума причитается по 3% от заработка.

Ранее стало известно, что за шесть месяцев 2023 года количество пенсионеров в России сократилось на 404,2 тысячи человек. Если по состоянию на 1 января в стране было зарегистрировано 41,78 млн пенсионеров, то на 1 июля — 41,37 млн, и это минимальный показатель за все время существования пенсионной реформы. Сокращение числа пенсионеров связано с переходным периодом реформы.