Реформа сократила число пенсионеров в России на 400 тысяч Число пенсионеров в России сократилось до 41,37 млн за время действия реформы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За шесть месяцев 2023 года количество пенсионеров в России сократилось на 404,2 тысячи человек, сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные Фонда пенсионного и социального страхования. Если по состоянию на 1 января в стране было зарегистрировано 41,78 млн пенсионеров, то на 1 июля — 41,37 млн, и это минимальный показатель за все время существования пенсионной реформы.

По информации издания, сокращение числа пенсионеров связано с переходным периодом реформы. Механизм предполагает, что в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию выходят только те, кому она положена досрочно. Уже в этом году пенсию будут назначать женщинам 1966 года и мужчинам 1961 года рождения.

В основном сокращение коснулось категории неработающих пенсионеров. Их количество за полгода снизилось с 33,86 млн до 33,54 млн. Работающих пенсионеров в январе было 7,9 млн, а в июле — 7,8 млн.

За этот же период наблюдался незначительный рост самих пенсий. В январе средний показатель выплат составлял 19 322 рубля, а в июле — 19 475 рублей.

Ранее финансист Юлия Финогенова рассказала, кому из российских пенсионеров положено повышение пенсий с 1 сентября. В частности, на индексацию могут рассчитывать пенсионеры, которым в сентябре исполнится 80 лет. Их фиксированная часть пенсии увеличится в два раза, то есть до 15 134 рублей. В этом случае повышение осуществляется автоматически.

Кроме того, перерасчет коснется граждан, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. При этом повышенную пенсию они смогут получить не ранее октября.