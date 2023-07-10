Приватизация пенсий, повышение пенсионного возраста: когда будет, что ждать Эксперты оценили возможность проведения двух новых реформ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В последние дни активно обсуждают сразу две потенциальных пенсионных реформы. Первая связана с тем, чтобы передать пенсионерам доходы от государственных ценных бумаг или сами бумаги, с помощью которых управляющие компании пытаются приумножить пенсионные выплаты. Вторая касается возможности еще раз повысить пенсионный возраст в России. NEWS.ru узнал, вероятны ли эти сценарии.

Кто предложил приватизацию пенсий

В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина предложили рассмотреть «приватизацию в интересах пенсионеров». С инициативой на недавнем форуме Центробанка выступил руководитель НИФИ Владимир Назаров. Он указал на опыт Финляндии, правительство которой думает о том, чтобы открывать каждому жителю акционерный инвестиционный счет еще при рождении. То есть люди смогут буквально с детства учиться вкладывать свои деньги в акции и облигации и тем самым копить и зарабатывать.

Назаров не предлагает копировать идею, а рекомендует развивать финансовый рынок и социальную политику вместе. А для этого можно было бы, к примеру, провести приватизацию в интересах пенсионеров, говорит он. То есть либо продать часть государственного пакета ценных бумаг и за счет этого единоразово направить появившиеся деньги на доплату пенсионерам. Либо передать гражданам эти ценные бумаги через пенсионные фонды и управляющие компании. Они сами бы хранили, продавали и покупали эти акции и заодно, как акционеры, следили бы за работой тех или иных компаний. Чтобы последние «занимались инвестициями в инфраструктуру для разворота на Восток или другие необходимые направления». И это стало бы «социально приемлемым вариантом» приватизации в отличие от той, которую проводили в 90-е, говорит Назаров.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Руководитель НИФИ Владимир Назаров

Проведут ли приватизацию пенсий на самом деле

Ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев заявил NEWS.ru, что после заморозки накопительной части пенсии доверие к накопительной пенсионной системе в России подорвано. Кроме того, пенсии все больше зависят не только от страховых взносов работодателей, но и от трансфертов из федерального бюджета в Социальный фонд, а это при сегодняшних экономических рисках нельзя назвать устойчивой моделью. Поэтому Якушев считает инициативу НИФИ теоретической, нужной скорее для продолжения дискуссии о будущем пенсионной системы.

Он не ждет, что пенсионерам переведут разовые выплаты за счет продажи государственных ценных бумаг или дадут последние в управление. Скорее, по его словам, власти будут пытаться работать с наполнением бюджета, чтобы сохранить свои обязательства по выплате пенсий.

Что еще говорили о новой приватизации

Тему новой приватизации несколько раз поднимали на недавнем Санкт-Петербургском экономическом форуме. Но обсуждались не пенсии — речь шла о передаче государственных активов бизнесу. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала о необходимости приватизации для развития частной инициативы. Бывший министр экономики, а теперь помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что выступает не за масштабную приватизацию, а за передачу бизнесу только неэффективно используемых государством активов.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что многие в экономическом блоке правительства эту идею поддерживают: «И приватизация всегда является конечным результатом». За исключением тех отраслей, где частный бизнес не может обеспечивать развитие. Песков призвал экспертно подходить к приватизации и «не разбазаривать государственное добро за бесценок».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Кто и почему предлагает повысить пенсионный возраст

Накануне директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская сообщила URA.RU о рисках нового повышения пенсионного возраста в России. Она пояснила, что к этому приводит старение населения из-за увеличения среднего возраста жизни на фоне сокращения рождаемости. «По оценкам экспертов ООН, в 2020 году в нашей стране проживало 18,8% граждан старше 60 лет, к 2050 году этот показатель может увеличиться до 37,2%. Цифры выглядят пугающе, так как по шкале демографического старения ООН, общество страны считается старым, если число пожилых граждан превышает 7%», — сказала Ирина Андриевская.

По ее словам, для экономики важно, чтобы работающих было больше, чем пенсионеров. Ведь первые делают для вторых отчисления в Пенсионный фонд (сейчас в России — Социальный фонд). И минимум, по оценкам экспертов, это три работающих человека на двоих пенсионеров. При этом, по данным Росстата, в России растет средняя продолжительность жизни.

«В связи со СВО статистика также может измениться. Рождаемость в России падает. Росстат сообщил, что в 2022 году снижение составило 6,7% к показателю годом ранее. В перспективе работающей молодежи станет тоже меньше, а людей старшего поколения — больше», — отметила Ирина. По ее мнению, это может повлиять на очередной пересмотр пенсионного возраста.

Могут ли повысить пенсионный возраст

Евгений Якушев не ждет нового повышения пенсионного возраста в ближайшие годы. Он отметил, что предыдущее, во-первых, было предпринято из-за тренда на рост продолжительности жизни в России и других странах, и эксперты тогда реформу поддерживали. Во-вторых, переходный период по последнему повышению пенсионного возраста еще не завершен.

И для того, чтобы повысить устойчивость пенсионной системы, будут приниматься меры, связанные с поддержанием доходов бюджета на нужном уровне, полагает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой новый закон приняли для пенсионеров

В конце июня Госдума приняла закон о новой программе добровольных сбережений со следующего года. С ее помощью государство будет мотивировать граждан самостоятельно откладывать себе деньги на пенсию. Чтобы вступить в программу, нужно подписать договор с НПФ и открыть там сберегательный счет. В течение трех лет граждане, которые заключили контракты долгосрочных сбережений в период 2024–2026 годов и уплатили взносы в сумме не менее 2 тыс. рублей за год, будут получать дополнительные средства от государства.

В результате счет будет пополняться благодаря дальнейшим взносам участника программы, а также доходам от инвестирования этих денег в ценные бумаги и (что отличает его от обычного счета в НПФ) за счет стимулирующих выплат от государства. Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты отмечали, что этот способ накопления денег будет выгоднее обычного счета в НПФ.

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