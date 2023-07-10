В последние дни активно обсуждают сразу две потенциальных пенсионных реформы. Первая связана с тем, чтобы передать пенсионерам доходы от государственных ценных бумаг или сами бумаги, с помощью которых управляющие компании пытаются приумножить пенсионные выплаты. Вторая касается возможности еще раз повысить пенсионный возраст в России. NEWS.ru узнал, вероятны ли эти сценарии.
Кто предложил приватизацию пенсий
В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина предложили рассмотреть «приватизацию в интересах пенсионеров». С инициативой на недавнем форуме Центробанка выступил руководитель НИФИ Владимир Назаров. Он указал на опыт Финляндии, правительство которой думает о том, чтобы открывать каждому жителю акционерный инвестиционный счет еще при рождении. То есть люди смогут буквально с детства учиться вкладывать свои деньги в акции и облигации и тем самым копить и зарабатывать.
Назаров не предлагает копировать идею, а рекомендует развивать финансовый рынок и социальную политику вместе. А для этого можно было бы, к примеру, провести приватизацию в интересах пенсионеров, говорит он. То есть либо продать часть государственного пакета ценных бумаг и за счет этого единоразово направить появившиеся деньги на доплату пенсионерам. Либо передать гражданам эти ценные бумаги через пенсионные фонды и управляющие компании. Они сами бы хранили, продавали и покупали эти акции и заодно, как акционеры, следили бы за работой тех или иных компаний. Чтобы последние «занимались инвестициями в инфраструктуру для разворота на Восток или другие необходимые направления». И это стало бы «социально приемлемым вариантом» приватизации в отличие от той, которую проводили в 90-е, говорит Назаров.
Проведут ли приватизацию пенсий на самом деле
Ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев заявил NEWS.ru, что после заморозки накопительной части пенсии доверие к накопительной пенсионной системе в России подорвано. Кроме того, пенсии все больше зависят не только от страховых взносов работодателей, но и от трансфертов из федерального бюджета в Социальный фонд, а это при сегодняшних экономических рисках нельзя назвать устойчивой моделью. Поэтому Якушев считает инициативу НИФИ теоретической, нужной скорее для продолжения дискуссии о будущем пенсионной системы.
Он не ждет, что пенсионерам переведут разовые выплаты за счет продажи государственных ценных бумаг или дадут последние в управление. Скорее, по его словам, власти будут пытаться работать с наполнением бюджета, чтобы сохранить свои обязательства по выплате пенсий.
Что еще говорили о новой приватизации
Тему новой приватизации несколько раз поднимали на недавнем Санкт-Петербургском экономическом форуме. Но обсуждались не пенсии — речь шла о передаче государственных активов бизнесу. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала о необходимости приватизации для развития частной инициативы. Бывший министр экономики, а теперь помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что выступает не за масштабную приватизацию, а за передачу бизнесу только неэффективно используемых государством активов.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что многие в экономическом блоке правительства эту идею поддерживают: «И приватизация всегда является конечным результатом». За исключением тех отраслей, где частный бизнес не может обеспечивать развитие. Песков призвал экспертно подходить к приватизации и «не разбазаривать государственное добро за бесценок».
Кто и почему предлагает повысить пенсионный возраст
Накануне директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская сообщила URA.RU о рисках нового повышения пенсионного возраста в России. Она пояснила, что к этому приводит старение населения из-за увеличения среднего возраста жизни на фоне сокращения рождаемости. «По оценкам экспертов ООН, в 2020 году в нашей стране проживало 18,8% граждан старше 60 лет, к 2050 году этот показатель может увеличиться до 37,2%. Цифры выглядят пугающе, так как по шкале демографического старения ООН, общество страны считается старым, если число пожилых граждан превышает 7%», — сказала Ирина Андриевская.
По ее словам, для экономики важно, чтобы работающих было больше, чем пенсионеров. Ведь первые делают для вторых отчисления в Пенсионный фонд (сейчас в России — Социальный фонд). И минимум, по оценкам экспертов, это три работающих человека на двоих пенсионеров. При этом, по данным Росстата, в России растет средняя продолжительность жизни.
«В связи со СВО статистика также может измениться. Рождаемость в России падает. Росстат сообщил, что в 2022 году снижение составило 6,7% к показателю годом ранее. В перспективе работающей молодежи станет тоже меньше, а людей старшего поколения — больше», — отметила Ирина. По ее мнению, это может повлиять на очередной пересмотр пенсионного возраста.
Могут ли повысить пенсионный возраст
Евгений Якушев не ждет нового повышения пенсионного возраста в ближайшие годы. Он отметил, что предыдущее, во-первых, было предпринято из-за тренда на рост продолжительности жизни в России и других странах, и эксперты тогда реформу поддерживали. Во-вторых, переходный период по последнему повышению пенсионного возраста еще не завершен.
И для того, чтобы повысить устойчивость пенсионной системы, будут приниматься меры, связанные с поддержанием доходов бюджета на нужном уровне, полагает эксперт.
Какой новый закон приняли для пенсионеров
В конце июня Госдума приняла закон о новой программе добровольных сбережений со следующего года. С ее помощью государство будет мотивировать граждан самостоятельно откладывать себе деньги на пенсию. Чтобы вступить в программу, нужно подписать договор с НПФ и открыть там сберегательный счет. В течение трех лет граждане, которые заключили контракты долгосрочных сбережений в период 2024–2026 годов и уплатили взносы в сумме не менее 2 тыс. рублей за год, будут получать дополнительные средства от государства.
В результате счет будет пополняться благодаря дальнейшим взносам участника программы, а также доходам от инвестирования этих денег в ценные бумаги и (что отличает его от обычного счета в НПФ) за счет стимулирующих выплат от государства. Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты отмечали, что этот способ накопления денег будет выгоднее обычного счета в НПФ.
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